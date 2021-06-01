1 июня - Иван Долгий: можно ли работать в огороде и что нельзя отдать из дома, а что нужно?
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1 июня - Иван Долгий: можно ли работать в огороде и что нельзя отдать из дома, а что нужно?

11:40:326/1/2021Фото: Wikimedia Commons
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Сегодня важную роль в доме играли пироги и дубовый веник, замоченный в соленой воде.

пироги
Пирогами сегодня угощали всех

В память об Иване Угличском сегодня, 1 июня,  в народе отмечается праздник Иван Долгий. Долгий потому, что работы в этот день всегда было много и день казался очень длинным.

Мужчины с самого утра занимались посевом пшеницы - в первый день лета ее всегда начинали сеять. Закончив с посевами. полагалось обойти поле со специальными заговорами и молитвами. Проводили защитный ритуал: из веток березы и ивы плели большое колесо и окатывали его вокруг засеянного поля. Считалось, что это защитить посевы и дарует хороший урожай.

В огородах с этого дня прекращали посев огурцов, фасоли и тыкв. Если оставалось время - садили другое. Благоприятно сегодня было садить капусту.

Женщины тоже заботились о благополучии дома и будущем урожае - с раннего утра ставили тесто на пироги. напечь их полагалось побольше и все их раздать. Чем больше раздашь- тем благополучнее будет жизнь в доме, тем богаче будет урожай. Пирогами угощали соседей, встречных людей, обязательно кормили нищих. Возвращать пироги в дом было нельзя и если вы не успевали все раздать - это было плохой приметой. Скармливали остатки хотя бы птицам, но домой пирожки не приносили.

Пока пироги пеклись, обязательно нужно было провести обряд по чистке дома от бед, неприятностей и нечисти. Для этого брали березовый веник, макали его в соленую воду и обметали весь, заглядывая в каждый угол - углы обрабатывали веником особо тщательно.

Запреты

В день Ивана Долгого не разрешалось ничего из дома отдавать - ни одалживать, ни дарить. Не занимали денег, не давали соль и хлеб соседям.

Не разрешалось ходить в грязной одежде.

Никто и никогда в этот день не остригал волосы-  это могло уменьшить урожай.

Ни в коем случае не разрешалось сегодня находиться в печали, иначе будущее лето будет мокрым.

Строго запрещалось сегодня наносить какой бы то ни было вред растениям. Запрещалось даже полоть.

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