Дикий ротвейлер разорвал руки рабочему Дмитрию Смагину в поселке под Бердском. Подробности инцидента на фото
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Дикий ротвейлер разорвал руки рабочему Дмитрию Смагину в поселке под Бердском. Подробности инцидента на фото

8:35:346/1/2021Фото: Дмитрия Смагина
0

Инцидент произошел 28 мая. Дмитрий приехал по работе, а уехал в больницу с рваными ранами.

Пес напал на Дмитрия средь бело дня

Рассказал свою историю нападения пса житель Бердска Дмитрий Смагин сегодня, 1 июня. Как выяснилось, еще 28 мая Дмитрий приехал на заявку откачивать яму. Тогда с ним произошла трагедия.

- Около 13.30, в посёлке Кирова, на ул. Черемушная, приехав по работе, на меня напала собака породы ротвейлер, в следствии чего, были получены множественные рваные раны рук. Ищу свидетелей этого происшествия. Собака выбежала из дома. Изгрызла руки, если бы не удержался на ногах, то неизвестно, чем бы кончилось. На рабочей машине отвезли в приёмный покой, сюда в Бердск, наложили 4 шва, передали всё в полицию, вечером сходили написали заявление, дали направление на смэ, но это теперь только после окончания лечения будет. С полиции будут передавать дело в советский район, так как п. Кирова относится к ним. Думаю, особо никто заниматься этим не будет, дело завели административное. Хотим найти свидетелей, там была женщина, кричала хозяйке убрать собаку, чтобы просить завести уголовное дело по 118 статье УК, - рассказал Дмитрий "Курьер. Среда. Бердск".

Подробности в ближайшее время.

Видео не публикуем по этическим соображениям.

Мужчина ищет свидетелей происшествия
Мужчина ищет свидетелей происшествия

Бердчанин ищет свидетелей

Мужчина попал в больницу

Мужчина приехал на работу, а уехал в больницу

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ротвейлернападение. собака
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ужас?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Экс-директора нежелательной в России "Открытой России" задержали при вылете из России
    9:19:32 6/1/2021
    Экс-директора нежелательной в России "Открытой России" задержали при вылете из России
    БердскК сожалению, не рассматривали на публичных слушаниях в Бердске снос частных домов под расширение ул. Горького
    8:58:44 6/1/2021
    К сожалению, не рассматривали на публичных слушаниях в Бердске снос частных домов под расширение ул. Горького
    Мощнейшая магнитная буря обрушится на Землю 1 июня 2021: Как сегодня метеопатам пережить выброс облако плазмы с Солнца?
    8:56:07 6/1/2021
    Мощнейшая магнитная буря обрушится на Землю 1 июня 2021: Как сегодня метеопатам пережить выброс облако плазмы с Солнца?
    Поздравления на Всемирный день родителей 1 июня для самых лучших людей
    8:40:32 6/1/2021
    Поздравления на Всемирный день родителей 1 июня для самых лучших людей
    Дикий ротвейлер разорвал руки рабочему Дмитрию Смагину в поселке под Бердском. Подробности инцидента на фото
    8:35:34 6/1/2021
    Дикий ротвейлер разорвал руки рабочему Дмитрию Смагину в поселке под Бердском. Подробности инцидента на фото
    Какой сегодня церковный праздник 1 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:12 6/1/2021
    Какой сегодня церковный праздник 1 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 июня 2021 в России и мире
    7:40:48 6/1/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 июня 2021 в России и мире
    БердскКакой будет погода 1 июня 2021 в Бердске и почему в день Ивана Долгого сажают огурцы
    6:30:55 6/1/2021
    Какой будет погода 1 июня 2021 в Бердске и почему в день Ивана Долгого сажают огурцы
    С Первым летним днем 1 июня: сочные открытки и ароматные поздравления
    6:06:35 6/1/2021
    С Первым летним днем 1 июня: сочные открытки и ароматные поздравления
    БердскСильная магнитная буря 1 июня 2021 года: Как метеопатам сохранить здоровье в первый летний магнитный шторм
    5:45:08 6/1/2021
    Сильная магнитная буря 1 июня 2021 года: Как метеопатам сохранить здоровье в первый летний магнитный шторм