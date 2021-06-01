Дикий ротвейлер разорвал руки рабочему Дмитрию Смагину в поселке под Бердском. Подробности инцидента на фото

Рассказал свою историю нападения пса житель Бердска Дмитрий Смагин сегодня, 1 июня. Как выяснилось, еще 28 мая Дмитрий приехал на заявку откачивать яму. Тогда с ним произошла трагедия.
- Около 13.30, в посёлке Кирова, на ул. Черемушная, приехав по работе, на меня напала собака породы ротвейлер, в следствии чего, были получены множественные рваные раны рук. Ищу свидетелей этого происшествия. Собака выбежала из дома. Изгрызла руки, если бы не удержался на ногах, то неизвестно, чем бы кончилось. На рабочей машине отвезли в приёмный покой, сюда в Бердск, наложили 4 шва, передали всё в полицию, вечером сходили написали заявление, дали направление на смэ, но это теперь только после окончания лечения будет. С полиции будут передавать дело в советский район, так как п. Кирова относится к ним. Думаю, особо никто заниматься этим не будет, дело завели административное. Хотим найти свидетелей, там была женщина, кричала хозяйке убрать собаку, чтобы просить завести уголовное дело по 118 статье УК, - рассказал Дмитрий "Курьер. Среда. Бердск".
Подробности в ближайшее время.
Видео не публикуем по этическим соображениям.
Бердчанин ищет свидетелей