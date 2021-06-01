Мощнейшая магнитная буря обрушится на Землю 1 июня 2021: Как сегодня метеопатам пережить выброс облако плазмы с Солнца?

Уже сегодня, 1 июня, на Землю обрушится волна солнечной плазмы. Отметим, что облако плазмы выбросилось в космос еще 28 мая и только сегодня оно настигнет нашей планеты. По мнению ученых, это событие станет самым ярким и быстрым выбросом из атмосферы Солнца в 25 солнечном цикле.
Примечательно, что Землю затронет только периферия облака плазмы. К сожалению сегодня только жители приполярных широт смогут наблюдать это явления, которое, по словам ученых, похоже на настоящее световое шоу. А вот метеозависимым людям сегодня может прийтись несладко — помимо светового шоу нас ждут и геомагнитные бури, к счастью, незначительные.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" писал, что 1 июня 2021 года специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца прогнозируют сильную магнитную бурю. Космические приборы регистрируют резкий рост активности Солнца. Рассмотрим прогноз состояния магнитного поля Земли на 1 июня подробно по часам. Начало суток обещает быть спокойным: с полуночи до 3 часов ночи магнитосфера нашей планеты будет находится в состоянии покоя, небольшие возмущения силой 2 балла будут едва заметны. Ближе к утру и до полудня слабая геомагнитная буря начнет собираться “на горизонте”, чтобы после полудня и до полуночи ударить по планете с силой около 5 баллов: это так называемая умеренная магнитная буря.
Из-за повышенной вспышечной активности Солнца эта буря будет особенно опасной для метеопатов. Люди, чей организм сложно приспосабливается к изменениям в окружающей среде, рискуют попасть под удар стихии. Головные боли, проблемы с сердцем и дыханием, скачки давления, боли в суставах и позвоночнике - вот неполный список возможных осложнений для здоровья метеопатов.