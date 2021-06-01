К сожалению, не рассматривали на публичных слушаниях в Бердске снос частных домов под расширение ул. Горького
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К сожалению, не рассматривали на публичных слушаниях в Бердске снос частных домов под расширение ул. Горького

8:58:446/1/2021Фото: berdsk.nso.ru
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Обсуждение в основном было посвящено переводу земельного участка под заброшкой в военном городке, которую купил бизнесмен Виктор Голубев, из режимной зоны в жилую.

На публичных слушаниях 31 мая 2021

Опровержение

В администрации Бердска прошли публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки. Ранее «Курьер. Среда. Бердск» опубликовал сообщение «Скандальное расширение ул. Горького со сносом домов в Бердске власть вынесла на публичные слушания 31 мая 2021 года», которая не соответствует действительности.

Начальник управления градостроительства Дмитрий Есиков пояснил, что общественные слушания были связаны по большей части с переводом участка с недостроенной пятиэтажкой, которая принадлежала ранее Министерству обороны, из зоны РежТ (Зона режимных территорий) в зону Жс (Зона застройки среденеэтажными жилыми домами). Об этом в понедельник писал «Курьер. Среда. Бердск».

«Никто не собирался и не собирается обсуждать снос домов на улице Горького», - отметил Есиков.

Проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска предусматриваются следующие изменения в карту территориальных зон:⠀

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010467:96 путем изменения существующей территориальной зоны Р (Зона объектов отдыха (рекреации)) на зону Л (Зона лесов);⠀

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010467:61 путем изменения существующей территориальной зоны ДКС (Зона курортной и санаторной деятельности) на зону Л (Зона лесов);⠀

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010448:789 путем изменения существующей территориальной зоны РежТ (Зона режимных территорий) на зону Жс (Зона застройки среденеэтажными жилыми домами);⠀

- в отношении территории в кадастровом квартале 54:32:010111 в районе Бердского городского кладбища путем изменения части территориальной зоны СиПп (производственная зона сельскохозяйственных предприятий) площадью 5,1 га, части территориальной зоны УДС (зона уличной и дорожной сети) площадью 5,8 га, части территориальной зоны ДЛСп (зона озелененных территорий специального назначения) площадью 4,5 га в территориальную зону ДРиТ (зона кладбищ), изменения части территориальной зоны УДС (зона уличной и дорожной сети) площадью 2,3 га в территориальную зону ДЛСп (зона озелененных территорий специального назначения).

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публичные слушанияснос домоврасширение дорогиул. Горького
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