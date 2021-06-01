Бесплатный проезд в автобусах для школьников придумал Медведев
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Бесплатный проезд в автобусах для школьников придумал Медведев

9:31:386/1/2021Фото: pixabay
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Кроме того, в партии Единая Россия считают, что дети до 5 лет должны ездить бесплатно и в электричках.

В Единой России хотят ввести бесплатный проезд для школьников

На днях зампредседатель Совета Безопасности и глава Единой России Дмитрий Медведев выдвинул новое предложение. Озвучил он его на форуме «Большой семейный совет». Так Медведев предложил сделать бесплатный проезд для школьников во всех видах общественного транспорта. Также в партии хотят сделать бесплатным проезд по платным дорогам для школьных автобусов. По словам Алены Аршиновой, депутата Госдумы, в некоторых регионах маршруты школьных автобусов пролегают именно по этим дорогам. Но им приходится платить за проезд, ведь бесплатно автобусы проехать не могут, так как у них такого права, как, например, у машин МЧС и Скорой помощи.

Также Единая Россия выступает за то, чтобы дети до пяти лет ездили бесплатно и в электричках. Сейчас такие льготы вводятся по усмотрению региональных властей и действуют только в 48 регионах.

Напомним, что недавно в России вступил в силу новый закон, который предусматривает ответственность за высадку детей до 16 лет из общественного транспорта за неоплаченный проезд в том случае, если они едут без сопровождения взрослых.

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