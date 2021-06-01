Экс-директора нежелательной в России "Открытой России" задержали при вылете из России

Экс-директор движения «Открытая Россия» (признано нежелательным в России) Андрей Пивоваров был задержан в питерском аэропорту Пулково. Об этом рассказала его адвокат Елена Бородина.
Сам же Пивоваров в своем Телеграм-канале рассказал, что его сняли прямо с рейса прямо в тот момент, когда он собирался вылететь отдохнуть. Примечательно, что самолет остановили, когда он уже выруливал на взлетную полосу. Как отметил Пивоваров, он спокойно прошел таможню и почему его сняли, он не понимает.
Как отметила его адвокат, она сразу же выехала в Пулково, после того, как получила сообщение о том, что Пивоварова задержали. В тот момент он находился в аэропорту.