Экс-директора нежелательной в России "Открытой России" задержали при вылете из России
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Экс-директора нежелательной в России "Открытой России" задержали при вылете из России

9:19:326/1/2021Фото: pixabay
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Сам Пивоваров утверждает, что самолет остановили при выруливании на взлетную полосу и он не понимает, почему это произошло.

Пивоварова задержали при вылете из России

Экс-директор движения «Открытая Россия» (признано нежелательным в России) Андрей Пивоваров был задержан в питерском аэропорту Пулково. Об этом рассказала его адвокат Елена Бородина.

Сам же Пивоваров в своем Телеграм-канале рассказал, что его сняли прямо с рейса прямо в тот момент, когда он собирался вылететь отдохнуть. Примечательно, что самолет остановили, когда он уже выруливал на взлетную полосу. Как отметил Пивоваров, он спокойно прошел таможню и почему его сняли, он не понимает.

Как отметила его адвокат, она сразу же выехала в Пулково, после того, как получила сообщение о том, что Пивоварова задержали. В тот момент он находился в аэропорту.

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