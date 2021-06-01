Путин признался, что любит гонять на "Аурус"
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Путин признался, что любит гонять на "Аурус"

9:35:586/1/2021Фото: Aurus Motors Подробнее на Autonews: https://www.autonews.ru/news/5b2cf5499a794705b18b9036
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Президент России высоко оценил качество этих машин. Цена на них стартует от 18 миллионов рублей.

Владимир Путин сам ездил за рулем Ауруса

На днях президент России Владимир Путин рассказал о том, что высоко оценивает качество российских автомобилей Аурус. К тому же, как отметил глава государства, он ездит на них не только как пассажир, но и как водитель. Он отмечает, что данный автомобиль соответствует всем мировым стандартам и он уверен, что все машину марки Аурус, которые сойдут с конвейера, будут пользоваться спросом.

Кстати, вчера, 31 мая, в Татарстане состоялась торжественная церемония открытия предприятия, на котором выпуск этих автомобилей будет поставлен на поток. Она прошла в ОЭЗ «Алабуга». Первые автомобили собираются отгрузить уже в июне. Цены на них, конечно, баснословные — они стартуют с 18 миллионов рублей.

Отметим, что первые авто серийного выпуска оценили в 22 миллиона и отметили, что они имеют высокий уровень опционального исполнения. Кстати, большую часть автомобилей Аурус планируется продавать на внешних рынках.

Примечательно, что сейчас Аурус выпускает только седаны и лимузины, но в следующем году на предприятии собираются начать выпускать и внедорожники.

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