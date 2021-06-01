Путин признался, что любит гонять на "Аурус"

На днях президент России Владимир Путин рассказал о том, что высоко оценивает качество российских автомобилей Аурус. К тому же, как отметил глава государства, он ездит на них не только как пассажир, но и как водитель. Он отмечает, что данный автомобиль соответствует всем мировым стандартам и он уверен, что все машину марки Аурус, которые сойдут с конвейера, будут пользоваться спросом.
Кстати, вчера, 31 мая, в Татарстане состоялась торжественная церемония открытия предприятия, на котором выпуск этих автомобилей будет поставлен на поток. Она прошла в ОЭЗ «Алабуга». Первые автомобили собираются отгрузить уже в июне. Цены на них, конечно, баснословные — они стартуют с 18 миллионов рублей.
Отметим, что первые авто серийного выпуска оценили в 22 миллиона и отметили, что они имеют высокий уровень опционального исполнения. Кстати, большую часть автомобилей Аурус планируется продавать на внешних рынках.
Примечательно, что сейчас Аурус выпускает только седаны и лимузины, но в следующем году на предприятии собираются начать выпускать и внедорожники.