Впервые в истории самоуправляемый дрон Kargu-2 убил человека
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Впервые в истории самоуправляемый дрон Kargu-2 убил человека

9:42:106/1/2021Фото: pixabay
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Робот работал в автономном режиме и мог атаковать без участия оператора.

Впервые в истории дрон атаковал человека и убил его
В Ливии, во время вооруженного конфликта, случилось пугающее ЧП. Там самоуправляемый дрон убил человека. Как стало известно, это произошло еще в прошлом году, но известно об этом стало только сейчас. Турецкий дрон Kargu-2 на тот момент работал в автономном режиме, или проще говоря, в нем работала программа , с помощью которой он мог атаковать без команд оператора. И в какой-то момент он атаковал человека и убил его.
Отметим, что это первый случай в истории человечества, когда дрон без приказа и управления совершил убийство человека. Примечательно, что в подобные дроны закладывают взрывчатые вещества и их можно наводить на цель, чтобы взорвать ее без участия людей.
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