Сборная России по хоккею досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира со счетом 3:2 после игры с Швейцарией

Вчера, 31 мая, сборная России по хоккею сыграла свой очередной матч в групповом турнире со сборной Швеции. К всеобщей радости всех болельщиков, наша сборная одержала победу — матч закончился со счетом 3:2. Отметим, что выиграть нашей сборной удалось в серии буллитов. Примечательно, что наша сборная забросила две шайбы на 53 минуте в течение 12 секунд.
Кстати, российская команда занимает первое место в группе А. Также она обеспечила себе выход в плей-офф.
Следующий матч нашей сборной состоится уже сегодня 1 июня. Российская команда встретится со сборной Белоруссии. Игра начнется в 20.15 по московскому времени. Это будет заключительный матч группового турнира.
Кстати, до этого сборная России обыграла Швецию, Данию, Великобританию и Чехию, но уступила Словакии.