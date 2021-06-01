Как прошел первый экзамен ЕГЭ-2021 в Бердске: Все о происшествиях среди выпускников 11-х классов 31 мая

Вчера, 31 мая 2021 года, начался основной этап сдачи Единого государственного экзамена. Учащиеся выпускных 11-х классов Бердска сдавали литературу, географию и химию. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заместитель начальника управления образования Бердска Константин Кипа, экзамен прошел спокойно, без происшествий.
- Выпускники сдавали литературу, географию и химию. Организовано три площадки для сдачи экзамена — в школах №13, №2, №10. Экзамен прошел хорошо,- прокомментировал Константин Алексеевич.
Следующим по графику сдачи ЕГЭ выпускникам предстоит сдавать русский язык. ЕГЭ по русскому языку будет 3 и 4 июня, 7 июня — профильная математика.
Напомним, что в 2021 году Единый государственный экзамен будут сдавать только те выпускники 11-ых классов, которые намерены поступать в вузы. Для остальных учеников пройдут государственные выпускные экзамены (ГВЭ). Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет.