Отцовский капитал выдать всем папам попросили в России
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Отцовский капитал выдать всем папам попросили в России

10:28:256/1/2021Фото: pixabay
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Получать его будут отцы при рождении больше 3 детей. Но только обязательно в одной семье.

Отцовский капитал хотят ввести в России

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко направил письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, в котором он предлагает ввести отцовский капитал.

Правительство России должно до 1 июля подготовить предложения по введению единой системы мер поддержки семей с детьми. Это будет новый проект на федеральном уровне «Многодетная страна». В него хотят включить комплекс мер для поддержки многодетных, которые уже успешно работают в других регионах страны. В настоящее время по России для многодетных выделяется около 8% от инвестиций в семейную политику, в то время, как например, на Сахалине это число достигает 40%.

Также предлагается в рамках федерального проекта ввести отцовский (многодетный) капитал который был бы равен величине материнского капитала, то есть 649 тысячам рублей. Получать его будут главы семейства, если у них родится более трех детей в одной семье.

Также предлагается разрешить использовать маткапитал при рождении трех и более детей на другие нужды, а также выплачивать пособия многодетным семьям в размере 2500 рублей до 18 лет младшего ребенка. Все эти предложения общественники направили на рассмотрение.

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