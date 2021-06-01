Отцовский капитал выдать всем папам попросили в России

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко направил письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, в котором он предлагает ввести отцовский капитал.
Правительство России должно до 1 июля подготовить предложения по введению единой системы мер поддержки семей с детьми. Это будет новый проект на федеральном уровне «Многодетная страна». В него хотят включить комплекс мер для поддержки многодетных, которые уже успешно работают в других регионах страны. В настоящее время по России для многодетных выделяется около 8% от инвестиций в семейную политику, в то время, как например, на Сахалине это число достигает 40%.
Также предлагается в рамках федерального проекта ввести отцовский (многодетный) капитал который был бы равен величине материнского капитала, то есть 649 тысячам рублей. Получать его будут главы семейства, если у них родится более трех детей в одной семье.
Также предлагается разрешить использовать маткапитал при рождении трех и более детей на другие нужды, а также выплачивать пособия многодетным семьям в размере 2500 рублей до 18 лет младшего ребенка. Все эти предложения общественники направили на рассмотрение.