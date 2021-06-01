БЕРДСКИЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «СОДЕЙСТВИЕ ДЕТЯМ» ПРИГЛАШАЕТ МАЛЕНЬКИХ ЛИЧНОСТЕЙ В ГОСТИ!

Бердский логопедический кабинет «Содействие детям» предлагает родителям и детям программы разностороннего развития ребенка как индивидуально, так и в групповых занятиях. Они нацелены на образовательное воспитание и обучение детей, которые помогут в будущем адаптироваться к занятиям и общению с другими детьми и преподавателями в школе. Мы создаем все условия для того, чтобы ребенок мог почувствовать себя в безопасности, раскрыться как личность и получить бесценные знания в игровой непринужденной форме.
В раннем возрасте у ребенка происходит толчок в развитии высших психических функций. Этот момент важно не упустить и вовремя скорректировать врожденные или приобретенные особенности. «Содействие детям» оказывает помощь при всех видах речевых нарушений, в т.ч. алалии, дизартрии, дислалии, дисграфии и дислексии, а также при нарушениях психомоторного развития.
В раннем возрасте у ребенка происходит толчок в развитии высших психических функций. Этот момент важно не упустить и вовремя скорректировать врожденные или приобретенные особенности. «Содействие детям» оказывает помощь при всех видах речевых нарушений, в т.ч. алалии, дизартрии, дислалии, дисграфии и дислексии, а также при нарушениях психомоторного развития.
Мы проводим диагностику речевого развития и составляем индивидуальный план работы для каждого ребенка. Занятия со специалистом предполагают коррекцию звукопроизношения, формирование лексико-грамматического строя речи, обогащение словарного запаса, развитие фонематического слуха и связной речи. Все это проводится с помощью игровой логопедии, элементов нейрокоррекции, АВА-терапии, логоритмики в сочетании с массажными логопедическими комплексами.
Старшему дошкольному возрасту «Содействие детям» предлагает групповые занятия для подготовки к школе. Кружок «Пиши-читайка» включает в себя программы по развитию звуко-буквенного анализа и синтеза, умению делить слова на слоги, слоги на звуки и буквы, обучению связной и грамотной речи, чтению и письму. С нашей помощью ребенок научится доводить начатое до конца, сосредотачиваться на поставленной задаче, концентрировать свое внимание, слушать и слышать других, работать в коллективе. Воспитываются ответственность и сила воли, которые помогут в будущем добиваться целей в жизни. Занятия проводятся так, чтобы дошкольник учился самостоятельно ставить себе задачи и проявлять активность.
Старшему дошкольному возрасту «Содействие детям» предлагает групповые занятия для подготовки к школе. Кружок «Пиши-читайка» включает в себя программы по развитию звуко-буквенного анализа и синтеза, умению делить слова на слоги, слоги на звуки и буквы, обучению связной и грамотной речи, чтению и письму. С нашей помощью ребенок научится доводить начатое до конца, сосредотачиваться на поставленной задаче, концентрировать свое внимание, слушать и слышать других, работать в коллективе. Воспитываются ответственность и сила воли, которые помогут в будущем добиваться целей в жизни. Занятия проводятся так, чтобы дошкольник учился самостоятельно ставить себе задачи и проявлять активность.
|
В скором времени Логопедический кабинет «Содействие детям» открывает кружок «Развивай-ка» для детей 4-5 лет. Комплексные групповые занятия включают в себя развитие речи, знакомят с окружающим миром, с буквами и звуками, готовят к обучению чтению и письму и формируют элементарные математические представления. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика обеспечивают стимулирование деятельности центральной нервной системы и ускорение развития речи ребёнка. А различные творческие задания позволяют развить логику, память, мышление, фонематический слух, пространственную ориентацию, обогащают словарный запас и развивают способности к креативу. Малыш становится более внимательным, усидчивым, старательным и учится взаимодействовать в команде.
Игровая логопедия, этичное отношение к детям и оформленная игровая зона позволяют раскрыть личностный потенциал ребенка и замотивировать его к учебной деятельности.
Мы ждем вас и ваших детей
в Логопедическом кабинете
«Содействие детям»
г. Бердск,
ул. Карла Маркса, 33 , оф. 2
т. 8-953-860-15-38
в Логопедическом кабинете
«Содействие детям»
г. Бердск,
ул. Карла Маркса, 33 , оф. 2
т. 8-953-860-15-38
На правах рекламы. Фото «Содействия детям».