Турцию и Танзанию закрыли для россиян до 21 июня 2021: С 10 июня откроют 8 стран
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Турцию и Танзанию закрыли для россиян до 21 июня 2021: С 10 июня откроют 8 стран

10:30:286/1/2021Фото: pixabay
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Планируется увеличить число рейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом, Сербией, Белоруссией и Германией.

Российские самолеты снова начнут летать в 8 стран

Российские туристы могут радоваться — уже через 10 дней наша страна возобновит авиасообщения сразу с 8 странами. Как сообщает оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, это список попали Австрия (рейс Москва — Вена, два раза в неделю), Венгрия (рейс Москва — Будапешт, два раза в неделю), Ливан (рейс Москва — Бейрут, один раз в неделю).

Также самолеты из России начнут летать в Люксембург (Москва — Люксембург, один раз в неделю), Маврикий (Москва — Порт-Луи, два раза в неделю), Марокко (Москва — Рабат, два раза в неделю), Хорватию (Москва — Загреб, два раза в неделю), а также возобновится чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва — Тирана один раз в неделю.

Кроме того, с 10 июня планируется увеличить число рейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом, Сербией, Белоруссией и Германией.
Но вот всеми любимую и так ожидаемую Турцию так и не откроют. Вместе с Танзанией она будет закрыта пока до 21 июня. Дальше власти будут принимать решение.

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