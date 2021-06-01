Турцию и Танзанию закрыли для россиян до 21 июня 2021: С 10 июня откроют 8 стран

Российские туристы могут радоваться — уже через 10 дней наша страна возобновит авиасообщения сразу с 8 странами. Как сообщает оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, это список попали Австрия (рейс Москва — Вена, два раза в неделю), Венгрия (рейс Москва — Будапешт, два раза в неделю), Ливан (рейс Москва — Бейрут, один раз в неделю).
Также самолеты из России начнут летать в Люксембург (Москва — Люксембург, один раз в неделю), Маврикий (Москва — Порт-Луи, два раза в неделю), Марокко (Москва — Рабат, два раза в неделю), Хорватию (Москва — Загреб, два раза в неделю), а также возобновится чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва — Тирана один раз в неделю.
Кроме того, с 10 июня планируется увеличить число рейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом, Сербией, Белоруссией и Германией.
Но вот всеми любимую и так ожидаемую Турцию так и не откроют. Вместе с Танзанией она будет закрыта пока до 21 июня. Дальше власти будут принимать решение.