В Барнауле арестовали школьницу, которая изнасиловала бутылкой в заброшенном доме 11-летнюю девочку
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В Барнауле арестовали школьницу, которая изнасиловала бутылкой в заброшенном доме 11-летнюю девочку

11:25:336/1/2021Фото: pixabay
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Ей уже предъявили обвинение по серьезной статье и теперь ее ждет суровое наказание.

14-летняя школьница избила и изнасиловала 11-летнюю девочку

23 мая в Алтайском крае произошло чудовищное преступление. Там, 14-летняя школьница вместе с двумя 13-летними подругами заманила в заброшенный дом 11-летнюю девочку. Там ребенка жестоко избили и как сообщают местные СМИ, изнасиловали бутылкой. Все свои издевательства они снимали на смартфон, а после этого отправили матери избитой девочки. Та сразу же написала заявление в полицию.

В итоге, в отношении 14-летней мучительницы было возбуждено уголовное дело по статье совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. В настоящее время подростка поместили под арест. Теперь ее ждет суд и крайне суровое наказание.

Также уголовные дела были возбуждены и в отношении городских и региональных властей по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами.

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