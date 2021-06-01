В Барнауле арестовали школьницу, которая изнасиловала бутылкой в заброшенном доме 11-летнюю девочку

23 мая в Алтайском крае произошло чудовищное преступление. Там, 14-летняя школьница вместе с двумя 13-летними подругами заманила в заброшенный дом 11-летнюю девочку. Там ребенка жестоко избили и как сообщают местные СМИ, изнасиловали бутылкой. Все свои издевательства они снимали на смартфон, а после этого отправили матери избитой девочки. Та сразу же написала заявление в полицию.
В итоге, в отношении 14-летней мучительницы было возбуждено уголовное дело по статье совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. В настоящее время подростка поместили под арест. Теперь ее ждет суд и крайне суровое наказание.
Также уголовные дела были возбуждены и в отношении городских и региональных властей по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами.