Примет срочно работников в Бердске пищевое предприятие
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Примет срочно работников в Бердске пищевое предприятие

11:19:326/1/2021
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Работа сменная, обучение. Достойная оплата труда, своевременная выплата заработной платы. Соцпакет, питание, доставка.


Предприятию (пищевое производство) в связи с расширением СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• оператор-упаковщик
• изготовитель творога и замесов
• дозировщик
• наладчик-оператор оборудования
• уборщик производственных помещений
• контролер КПП (охрана)

Работа сменная, обучение. Достойная оплата труда, своевременная выплата
заработной платы. Соцпакет, питание, доставка.
(г. Искитим, г. Бердск, г. Новосибирск "Речной вокзал"), форменная одежда.
г.Бердск, ул.Барнаульскаая, 8/1, т.8 (38341) 5-81-65

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вакансииработапищевое производство
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