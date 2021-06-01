Во дворе дома №23 по ул. Комсомольской, к нашему удивлению, появилась машина КБУ. Почему удивились?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Совет дома Комсомольская, 23:
Благодарим за оперативность!
27 мая во дворе дома 23 по улице Комсомольской, к нашему удивлению, появилась машина КБУ. Почему удивились? Потому что только 26 мая совет дома подал заявление на чистку канализационных колодцев (то заторы, то прорывы в подвалах, то зловонные запахи во дворе и в квартирах... и всё это годами); а на следующий день уже всё было выполнено. Это порадовало. Мы ведь «привыкли», что всё делается долго, да не сразу.
Благодарим директора А. И. Пронюшкина и бригаду исполнителей поручения за оперативность, слаженность. Такой деловой и ответственный подход к «малым» делам в городском масштабе радует и вселяет надежду. Мы действительно довольны качественной работой предприятия в ответ на наше обращение.