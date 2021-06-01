В рубрику "Сообщи свои новости" написал Спортсмен:Ребята, подскажите, спортзал, реально нормальный!!! Чтоб не чморили, на первых парах, потому что я вообще ноль. Крик души просто.
Подскажите спортзал, чтоб в нем не чморили
12:46:596/1/2021
Я вообще ноль. Крик души просто.
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
меня радует
меня злит
мне всё равно
любопытно
От редакции
Где вы занимаетесь спортом?
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.
БердскВ Бердске арестован педофил, который домогался до 9-летней девочки в "Марии-Ра" Микрорайона
12:33:52 6/1/2021
Можно ли работать 1 июня на церковный праздник День Благоверного великого князя Димитрия Донского?
12:20:44 6/1/2021
Педофил-тракторист надругался в поле над двумя 7-летними девочками
12:00:33 6/1/2021
Семью застрелившего 19-летнего Векила Абдуллаева полицейского вывезли из Мошково из-за угроз
11:58:05 6/1/2021
Бердск«Не бойтесь, она не кусается»: Ротвейлер вырвал кусок мяса из руки ассенизатора Дмитрия Смагина под Бердском. Подробности ЧП
11:43:53 6/1/2021
1 июня - Иван Долгий: можно ли работать в огороде и что нельзя отдать из дома, а что нужно?
11:40:32 6/1/2021
Неповторимые открытки с Днём Северного флота России 1 июня от дизайнера и поздравления для смельчаков
11:20:23 6/1/2021
БердскПримет срочно работников в Бердске пищевое предприятие
11:19:32 6/1/2021