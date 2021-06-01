Подскажите спортзал, чтоб в нем не чморили
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01.06
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Подскажите спортзал, чтоб в нем не чморили

12:46:596/1/2021
0

Я вообще ноль. Крик души просто.

Больше половины россиян занимаются спортом
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Спортсмен:
Ребята, подскажите, спортзал, реально нормальный!!! Чтоб не чморили, на первых парах, потому что я вообще ноль. Крик души просто.
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спортсменспортзал
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