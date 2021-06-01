Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на 1-15 июня 2021 года
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Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на 1-15 июня 2021 года

4:20:386/1/2021Фото: pxhere
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Июнь 2021 года начнется с убывающей луны, которая закончится 10 июня. Далее будут самые благоприятные дни - сверяйтесь с календарем.

стрижка
Начало месяца будет не очень благоприятным для стрижек

1 июня

Сегодня можно стричь волосы только рано утром, если сделать ее позже - можно навредить волосам. Разрешено утром посетить парикмахера мужчинам, если вы желаете постричь челку и ли сделать стрижку "горячие ножницы". если волосы не здоровы - лучше их сегодня не касаться.

Если хотите сегодня поухаживать за волосами, это тоже лучше делать до 12 часов дня.

2 и 3 июня

Неблагоприятно делать стрижки и любые уходовые процедуры.

4 июня

Термострижку лучше вообще не выбирать. Стричь можно, но только если нет проблем с состоянием волос.

Окрашивание сегодня нежелательно, не забывайте защищать волосы от солнца.

5 июня

Разрешена стрижка здоровых волос, благоприятно укорачивать челку - она не будет быстро расти. Мужчинам можно делать любые стрижки, термострижку не выбирайте.

Можно делать легкие маски.

6 июня

Отличный день для любых изменений внешности, окрашиваний и уходовых процедур.

7 июня

Особо удачными сегодня будут стрижки у мужчин, у деток, термострижки.

Уходовые процедуры более всего благоприятны во второй половине дня.

8 июня

Хороший день для любого вида стрижки.

Хорошо в этот день полоскать волосы отварами лечебных трав и делать маски из домашних средств.

9 июня

Разрешены стрижки только на здоровые волосы, можно делать термострижки.

Маски благоприятны для избавления от жирности волос и для нанесения термозащиты.

10 июня

Неудачный день для любых манипуляций -луна обновляется.

11, 12, 13 июня

Неудачный день для любых манипуляций с волосами.

14 июня

Сегодня стрижка может не оправдать ваших ожиданий. Допустимо подровнять кончики, но не меняйте образ.

Можно делать домашние уходовые процедуры.

15 июня

Самый благоприятный день для стрижек, окрашиваний и любых других процедур с волосами.

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