Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на 1-15 июня 2021 года

1 июня
Сегодня можно стричь волосы только рано утром, если сделать ее позже - можно навредить волосам. Разрешено утром посетить парикмахера мужчинам, если вы желаете постричь челку и ли сделать стрижку "горячие ножницы". если волосы не здоровы - лучше их сегодня не касаться.
Если хотите сегодня поухаживать за волосами, это тоже лучше делать до 12 часов дня.
2 и 3 июня
Неблагоприятно делать стрижки и любые уходовые процедуры.
4 июня
Термострижку лучше вообще не выбирать. Стричь можно, но только если нет проблем с состоянием волос.
Окрашивание сегодня нежелательно, не забывайте защищать волосы от солнца.
5 июня
Разрешена стрижка здоровых волос, благоприятно укорачивать челку - она не будет быстро расти. Мужчинам можно делать любые стрижки, термострижку не выбирайте.
Можно делать легкие маски.
6 июня
Отличный день для любых изменений внешности, окрашиваний и уходовых процедур.
7 июня
Особо удачными сегодня будут стрижки у мужчин, у деток, термострижки.
Уходовые процедуры более всего благоприятны во второй половине дня.
8 июня
Хороший день для любого вида стрижки.
Хорошо в этот день полоскать волосы отварами лечебных трав и делать маски из домашних средств.
9 июня
Разрешены стрижки только на здоровые волосы, можно делать термострижки.
Маски благоприятны для избавления от жирности волос и для нанесения термозащиты.
10 июня
Неудачный день для любых манипуляций -луна обновляется.
11, 12, 13 июня
Неудачный день для любых манипуляций с волосами.
14 июня
Сегодня стрижка может не оправдать ваших ожиданий. Допустимо подровнять кончики, но не меняйте образ.
Можно делать домашние уходовые процедуры.
15 июня
Самый благоприятный день для стрижек, окрашиваний и любых других процедур с волосами.