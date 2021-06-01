Трупный холодильник заморозил 42 мертвеца в морге СМЭ Бердска в мае 2021: Новое заявление сделала власть Новосибирской области
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Трупный холодильник заморозил 42 мертвеца в морге СМЭ Бердска в мае 2021: Новое заявление сделала власть Новосибирской области

3:36:316/1/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Ранее сообщалось, что тела лежат вне холодильника. А летом они быстрее разлагаются и начинают пахнуть. Кроме того, не всегда родственники умерших быстро забирают тела.

Трупная вонь - это выдумка бердчан
Трупная вонь - это выдумка бердчан
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
От чего умер Марадона?

От чего умер Марадона?Тарзан и актер Джозеф Лара погиб в авиакатастрофе на Cessna C501Ещё 832 новости

Трупы в бердском судебно-медицинском морге некуда складывать. Им не хватает места. Сложную ситуацию подтвердил 31 мая "Курьер. Среда. Бердск" заведующий отделением СМЭ в Бердске Александр Порвин 31 мая. А сегодня, 1 июня, ГБУЗ НСО «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» дало свой ответ:

- В Бердском городском отделении судебно-медицинской экспертизы ГБУЗ НСО «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» установлено и эксплуатируется медицинское холодильное оборудование 1995 года выпуска, рассчитанное на 4 места. Данное холодильное оборудование для хранения тел умерших проходит ежегодное техническое обслуживание, в настоящее время находится в полностью рабочем состоянии.

В Бердском отделении ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ» с 1 мая по 31 мая было исследовано всего 42 тела умерших. Количество проведенных исследований посуточно за данный период составляет от 0 до 4.В том числе, в течение 14 дней мая текущего года в Бердском отделении ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ» было проведено 0 исследований в сутки, в течение 2 дней мая текущего года – по 1 исследованию в сутки, в течение 9 дней мая текущего года – по 2 исследования в сутки, в течение 2 дней мая текущего года – по 3 исследования в сутки, в течение 4 дней мая текущего года – по 4 исследования в сутки. Таким образом, с учетом количества поступающих в Бердское отделение тел умерших, мощность медицинского холодильного оборудования является достаточной для обеспечения работы Бердского отделения ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ».

Дополнительно сообщаем, что после проведения исследования тела умерших выдаются родственникам для захоронения. В 2021 году обращений граждан по поводу наличия признаков разложения тел в Бердском отделении ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ» в ГБУЗ НСО «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» не поступало».

Ранее сообщалось, что тела лежат вне холодильника. А летом они быстрее разлагаются и начинают пахнуть. Кроме того, не всегда родственники умерших быстро забирают тела.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
смертьморгхолодильниквоньтрупыпохороны.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Четыре холодильника - это достаточно?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Благоприятные дни для посадочных работ на огороде с 1 по 15 июня 2021: и плохие дни для урожая
    3:20:56 6/1/2021
    Благоприятные дни для посадочных работ на огороде с 1 по 15 июня 2021: и плохие дни для урожая
    В День защиты детей в Кольцово открылся новый детский сад с уникальной образовательной программой
    3:19:02 6/1/2021
    В День защиты детей в Кольцово открылся новый детский сад с уникальной образовательной программой
    Россия начала восстанавливать военные объекты в Арктике
    3:17:43 6/1/2021
    Россия начала восстанавливать военные объекты в Арктике
    БердскМобильная бригада по вакцинации против коронавируса открылась у ТЦ "Астор" Бердска: Часы приема назвала главврач ЦГБ Алла Дробинская
    3:13:26 6/1/2021
    Мобильная бригада по вакцинации против коронавируса открылась у ТЦ "Астор" Бердска: Часы приема назвала главврач ЦГБ Алла Дробинская
    Прокурор Новосибирска Роман Сивак ответил на петицию с требованием освободить инспектора ДПС, который выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву
    3:03:40 6/1/2021
    Прокурор Новосибирска Роман Сивак ответил на петицию с требованием освободить инспектора ДПС, который выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву
    БердскМэрия Бердска сделала подарок всем школьникам на 1 июня 2021
    2:59:51 6/1/2021
    Мэрия Бердска сделала подарок всем школьникам на 1 июня 2021
    13-летнего подростка насмерть завалило бревнами
    2:57:01 6/1/2021
    13-летнего подростка насмерть завалило бревнами
    БердскЭлитный коттеджный поселок Серебряный бор в Бердске через 10 лет добился перевода земли из рекреационной в жилую. Теперь дома продают за 28 млн рублей
    2:48:27 6/1/2021
    Элитный коттеджный поселок Серебряный бор в Бердске через 10 лет добился перевода земли из рекреационной в жилую. Теперь дома продают за 28 млн рублей
    БердскВ Бердске назначен новый прокурор: Им стал прокурор Новосибирского района Андрей Кузнецов
    2:33:56 6/1/2021
    В Бердске назначен новый прокурор: Им стал прокурор Новосибирского района Андрей Кузнецов
    Поезд насмерть сбил 6-летнего ребенка в День защиты детей. Подробности инцидента 1 июня 2021
    2:20:27 6/1/2021
    Поезд насмерть сбил 6-летнего ребенка в День защиты детей. Подробности инцидента 1 июня 2021