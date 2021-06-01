Трупный холодильник заморозил 42 мертвеца в морге СМЭ Бердска в мае 2021: Новое заявление сделала власть Новосибирской области

Трупы в бердском судебно-медицинском морге некуда складывать. Им не хватает места. Сложную ситуацию подтвердил 31 мая "Курьер. Среда. Бердск" заведующий отделением СМЭ в Бердске Александр Порвин 31 мая. А сегодня, 1 июня, ГБУЗ НСО «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» дало свой ответ:
- В Бердском городском отделении судебно-медицинской экспертизы ГБУЗ НСО «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» установлено и эксплуатируется медицинское холодильное оборудование 1995 года выпуска, рассчитанное на 4 места. Данное холодильное оборудование для хранения тел умерших проходит ежегодное техническое обслуживание, в настоящее время находится в полностью рабочем состоянии.
В Бердском отделении ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ» с 1 мая по 31 мая было исследовано всего 42 тела умерших. Количество проведенных исследований посуточно за данный период составляет от 0 до 4.В том числе, в течение 14 дней мая текущего года в Бердском отделении ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ» было проведено 0 исследований в сутки, в течение 2 дней мая текущего года – по 1 исследованию в сутки, в течение 9 дней мая текущего года – по 2 исследования в сутки, в течение 2 дней мая текущего года – по 3 исследования в сутки, в течение 4 дней мая текущего года – по 4 исследования в сутки. Таким образом, с учетом количества поступающих в Бердское отделение тел умерших, мощность медицинского холодильного оборудования является достаточной для обеспечения работы Бердского отделения ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ».
Дополнительно сообщаем, что после проведения исследования тела умерших выдаются родственникам для захоронения. В 2021 году обращений граждан по поводу наличия признаков разложения тел в Бердском отделении ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ» в ГБУЗ НСО «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» не поступало».
Ранее сообщалось, что тела лежат вне холодильника. А летом они быстрее разлагаются и начинают пахнуть. Кроме того, не всегда родственники умерших быстро забирают тела.