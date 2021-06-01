Детальный календарь католических праздников на июнь 2021 – точные даты и названия
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Детальный календарь католических праздников на июнь 2021 – точные даты и названия

5:20:436/1/2021Фото: pxhere
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6 особо тожественных праздников отметят западные христиане в июне 2021 года.

католики
Католические праздники отличаются от православных

В июне 2021 года Католическая церковь отмечает следующие праздники:


  • 1 июня – почитание мученика Святого Юстина
  • 3 июня – Святейшее Тело и Кровь Христа
  • 5 июня – почитание епископа и мученика святого Бонифация, епископа и мученика
  • 8 июня – почитание королевы святой Ядвиги
  • 9 июня – почитание диакона и учителя Церкви святого Ефрема,
  • 11 июня – Святейшее Сердце Иисуса, почитание святого Апостола Варнавы
  • 12 июня – Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии
  • 13 июня –  почитание священника и учителя Костела, помощника в обретении утраченных ценностей Святого Антония Падуанского,
  • 17 июня – почитание монаха, основателя конгрегаций альбертинцев и альбертинок святого Альберта Хмелёвского,
  • 19 июня – почитание аввы святого Ромуальда
  • 21 июня – почитание монаха, покровителя студенческой молодёжи святого Алоизия Гонзага,
  • 22 июня – почитание: святых епископа Иоанна Фишера и мучеников Фомы (Томаса) Мора, епископа святого Павлина Ноланского
  • 24 июня – Рождество Святого Иоанна Крестителя
  • 27 июня – почитание епископа и учителя Церкви святого Кирилла Александрийского,
  • 28 июня – почитание епископа и мученика святого Иринея (Лионского),
  • 29 июня – Святых Апостолов Петра и Павла

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