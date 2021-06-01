Детальный календарь католических праздников на июнь 2021 – точные даты и названия

В июне 2021 года Католическая церковь отмечает следующие праздники:
- 1 июня – почитание мученика Святого Юстина
- 3 июня – Святейшее Тело и Кровь Христа
- 5 июня – почитание епископа и мученика святого Бонифация, епископа и мученика
- 8 июня – почитание королевы святой Ядвиги
- 9 июня – почитание диакона и учителя Церкви святого Ефрема,
- 11 июня – Святейшее Сердце Иисуса, почитание святого Апостола Варнавы
- 12 июня – Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии
- 13 июня – почитание священника и учителя Костела, помощника в обретении утраченных ценностей Святого Антония Падуанского,
- 17 июня – почитание монаха, основателя конгрегаций альбертинцев и альбертинок святого Альберта Хмелёвского,
- 19 июня – почитание аввы святого Ромуальда
- 21 июня – почитание монаха, покровителя студенческой молодёжи святого Алоизия Гонзага,
- 22 июня – почитание: святых епископа Иоанна Фишера и мучеников Фомы (Томаса) Мора, епископа святого Павлина Ноланского
- 24 июня – Рождество Святого Иоанна Крестителя
- 27 июня – почитание епископа и учителя Церкви святого Кирилла Александрийского,
- 28 июня – почитание епископа и мученика святого Иринея (Лионского),
- 29 июня – Святых Апостолов Петра и Павла