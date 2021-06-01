Семейная пара насмерть забила опекаемого ребенка. Обстоятельства трагедии

Суд Екатеринбурга вынес приговор супругам которое насмерть забили ребенка, взятого под опеку. Как выяснило следствие, семейная пара была недовольна тем, что ребенок не слушался, поэтому они решили избить сына. Ребенка били ногами, руками и подручными предметами. В итоге, малыш получил множественные травмы, ссадины, а также закрытую черепно-мозговую травму. В результате этого у него образовался отек мозга. Впоследствии, он скончался в эту же ночь.
В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть».
На суде они не признали свою вину, уверяя, что мальчик просто поскользнулся в ванной. Но в итоге, женщине назначили девять лет колонии, ее супругу — девять лет и десять месяцев тюрьмы.