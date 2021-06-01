Андрей Травников в Сколково представил пилотный проект по созданию нового кампуса НГУ
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Андрей Травников в Сколково представил пилотный проект по созданию нового кампуса НГУ

4:07:056/1/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Концепция нового кампуса НГУ соответствует требованиям к университетским кампусам XXI века.

Андрей Травников
Андрей Травников

Губернатор Андрей Травников принял участие в стратегической сессии Минобрнауки, которую на площадке Бизнес-школы «Сколково» провели Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Стратсессия была посвящена созданию и развитию в стране сети современных университетских кампусов.

На семинаре-совещании в течение дня эксперты с участием ректоров, губернаторов, руководителей банков обсудили программу, которая будет запущена в этом году, по созданию сети кампусов мирового уровня в разных регионах России, сообщил глава Новосибирской области.

«Обсуждали, каким должен быть кампус XXI века. Пришли к общему мнению, что это не только общежития, но и универсальные помещения для исследований, лабораторных работ, внеаудиторного общения и ведения проектной деятельности вместе с бизнес-сообществом и инвестиционными компаниями.

В структуре капитальных затрат на создание такого кампуса больше четверти – это затраты на организацию работы бизнес-инкубатора. Именно таким критериям соответствует концепция кампуса Новосибирского государственного университета. Это один из трёх пилотных проектов, запущенных на данный момент. Отбор следующих проектов состоится уже в этом году», — подчеркнул Андрей Травников. В числе пилотных приоритетных проектов, кроме кампуса НГУ, проект по созданию нового студгородка в Пучкове Калужской области и более полутора десятков междисциплинарных научных кластеров — в Москве на базе МГТУ им. Баумана.

Для Новосибирской области сфера высшего образования – отдельная, особая отрасль. Образовательный потенциал сконцентрирован на двух площадках: в самом Новосибирске, где расположено большинство вузов, и в Советском районе города, в Академгородке, где находится НГУ. В регионе проработали две модели создания кампусов: межвузовский кампус для проживания и кампус-НОЦ для Академгородка. Развитие инфраструктуры вузов позволит Новосибирской области укрепить свои позиции в экспорте образования и развитии научно-образовательного туризма. Этот вопрос региональное Правительство держит на особом контроле.

«НГУ и Академгородок неразрывны, поэтому создание кампуса НГУ мирового уровня повлияет и на университет, и на развитие Академгородка в целом. Появится ещё одна точка притяжения молодёжи, появится ещё один центр интеграции инноваций, исследований и внедрений. Мы позиционируем это не как региональный проект, потому что миссия НГУ – в подготовке исследователей для всей российской науки и высокотехнологичных компаний», — заявил Губернатор.

Ключевые вопросы стратегической сессии обозначил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он напомнил о поручении Президента Российской Федерации Владимира Путина — создать в России сеть студенческих кампусов мирового уровня. «До 1 декабря 2022 года в стадии реализации у нас должно быть не менее трех проектов. Опираясь на примеры эффективных решений из мировой практики и существующих в регионах моделей студгородков, вместе с губернаторами мы будем совместно решать эту задачу. Нам важно создать архитектурную концепцию каждого кампуса так, чтобы это органично вписалось в городскую среду. Помимо этого, необходимо учитывать инновационный потенциал и особенности территорий и обеспечить качественный рост экономики страны за счет синергии научных центров и высшей школы», — подчеркнул вице-премьер.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что современный университетский кампус должен стимулировать вуз на его дальнейшее стратегическое развитие.

«Университетский кампус — это не просто архитектурный проект, это важная часть программы развития университетов. При этом необходимо принять во внимание особенности модели университета в каждом конкретном регионе. Кампусы должны включать три составляющие: образование, науку и инновации, при этом обеспечивать комфортное проживание студентов и содействовать их активному образу жизни», — прокомментировал Валерий Фальков.

По заявлению Министра, студенческий кампус должен быть связан с городом, органически вписан в его среду. «Кампус может стать точкой притяжения. Там должно быть комфортно каждому жителю региона, но прежде всего, конечно, студенту», — отметил глава ведомства.

По итогам стратегической сессии участники предложили ряд критериев и подходов к созданию в России современных университетских кампусов. Среди них межвузовский характер, связь со стратегиями развития субъектов РФ и вузов, наличие нескольких университетов в городах реализации проекта, готовность региона финансово обеспечить кампус инженерными сетями и транспортной инфраструктурой и многое другое.

Как заключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, до 15 июня необходимо закрепить критерии отбора кампусов и до середины августа определить не менее пяти территорий, где идея создания современных университетских кампусов получит дальнейшее развитие. По его словам, не более 60% средств на создание и развитие университетских кампусов будет выделено из федерального бюджета. Создание сети современных университетских кампусов будет активно поддерживаться Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В работе сессии приняли участие председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, главы российских регионов: Нижегородской области Глеб Никитин, Свердловской области Евгений Куйвашев, Томской области Сергей Жвачкин, Пермского края Дмитрий Манохин, Орловской области Андрей Клычков, Калининградской области Антон Алиханов. Они поделились региональным опытом создания университетских кампусов.

Стратсессия проводилась Минобрнауки России совместно с госкорпорацией развития ВЭБ.РФ и Бизнес-школой «Сколково».

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
университеткампус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нужен новый кампус для НГУ?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В Новосибирске граждане Азербайджана провели митинг в память о застреленном 19-летнем Векиле Абдуллаеве
    3:53:07 6/1/2021
    В Новосибирске граждане Азербайджана провели митинг в память о застреленном 19-летнем Векиле Абдуллаеве
    БердскПо суду требует с бизнесмена Голубева зарплату в 500 000 рублей экс-сотрудница "Кристалла" Бердска. На нее завели уголовное дело
    3:46:57 6/1/2021
    По суду требует с бизнесмена Голубева зарплату в 500 000 рублей экс-сотрудница "Кристалла" Бердска. На нее завели уголовное дело
    БердскТрупный холодильник заморозил 42 мертвеца в морге СМЭ Бердска в мае 2021: Новое заявление сделала власть Новосибирской области
    3:36:31 6/1/2021
    Трупный холодильник заморозил 42 мертвеца в морге СМЭ Бердска в мае 2021: Новое заявление сделала власть Новосибирской области
    Благоприятные дни для посадочных работ на огороде с 1 по 15 июня 2021: и плохие дни для урожая
    3:20:56 6/1/2021
    Благоприятные дни для посадочных работ на огороде с 1 по 15 июня 2021: и плохие дни для урожая
    В День защиты детей в Кольцово открылся новый детский сад с уникальной образовательной программой
    3:19:02 6/1/2021
    В День защиты детей в Кольцово открылся новый детский сад с уникальной образовательной программой
    Россия начала восстанавливать военные объекты в Арктике
    3:17:43 6/1/2021
    Россия начала восстанавливать военные объекты в Арктике
    БердскМобильная бригада по вакцинации против коронавируса открылась у ТЦ "Астор" Бердска: Часы приема назвала главврач ЦГБ Алла Дробинская
    3:13:26 6/1/2021
    Мобильная бригада по вакцинации против коронавируса открылась у ТЦ "Астор" Бердска: Часы приема назвала главврач ЦГБ Алла Дробинская
    Прокурор Новосибирска Роман Сивак ответил на петицию с требованием освободить инспектора ДПС, который выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву
    3:03:40 6/1/2021
    Прокурор Новосибирска Роман Сивак ответил на петицию с требованием освободить инспектора ДПС, который выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву
    БердскМэрия Бердска сделала подарок всем школьникам на 1 июня 2021
    2:59:51 6/1/2021
    Мэрия Бердска сделала подарок всем школьникам на 1 июня 2021
    13-летнего подростка насмерть завалило бревнами
    2:57:01 6/1/2021
    13-летнего подростка насмерть завалило бревнами