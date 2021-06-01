Андрей Травников в Сколково представил пилотный проект по созданию нового кампуса НГУ

Губернатор Андрей Травников принял участие в стратегической сессии Минобрнауки, которую на площадке Бизнес-школы «Сколково» провели Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Стратсессия была посвящена созданию и развитию в стране сети современных университетских кампусов.
На семинаре-совещании в течение дня эксперты с участием ректоров, губернаторов, руководителей банков обсудили программу, которая будет запущена в этом году, по созданию сети кампусов мирового уровня в разных регионах России, сообщил глава Новосибирской области.
«Обсуждали, каким должен быть кампус XXI века. Пришли к общему мнению, что это не только общежития, но и универсальные помещения для исследований, лабораторных работ, внеаудиторного общения и ведения проектной деятельности вместе с бизнес-сообществом и инвестиционными компаниями.
В структуре капитальных затрат на создание такого кампуса больше четверти – это затраты на организацию работы бизнес-инкубатора. Именно таким критериям соответствует концепция кампуса Новосибирского государственного университета. Это один из трёх пилотных проектов, запущенных на данный момент. Отбор следующих проектов состоится уже в этом году», — подчеркнул Андрей Травников. В числе пилотных приоритетных проектов, кроме кампуса НГУ, проект по созданию нового студгородка в Пучкове Калужской области и более полутора десятков междисциплинарных научных кластеров — в Москве на базе МГТУ им. Баумана.
Для Новосибирской области сфера высшего образования – отдельная, особая отрасль. Образовательный потенциал сконцентрирован на двух площадках: в самом Новосибирске, где расположено большинство вузов, и в Советском районе города, в Академгородке, где находится НГУ. В регионе проработали две модели создания кампусов: межвузовский кампус для проживания и кампус-НОЦ для Академгородка. Развитие инфраструктуры вузов позволит Новосибирской области укрепить свои позиции в экспорте образования и развитии научно-образовательного туризма. Этот вопрос региональное Правительство держит на особом контроле.
«НГУ и Академгородок неразрывны, поэтому создание кампуса НГУ мирового уровня повлияет и на университет, и на развитие Академгородка в целом. Появится ещё одна точка притяжения молодёжи, появится ещё один центр интеграции инноваций, исследований и внедрений. Мы позиционируем это не как региональный проект, потому что миссия НГУ – в подготовке исследователей для всей российской науки и высокотехнологичных компаний», — заявил Губернатор.
Ключевые вопросы стратегической сессии обозначил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он напомнил о поручении Президента Российской Федерации Владимира Путина — создать в России сеть студенческих кампусов мирового уровня. «До 1 декабря 2022 года в стадии реализации у нас должно быть не менее трех проектов. Опираясь на примеры эффективных решений из мировой практики и существующих в регионах моделей студгородков, вместе с губернаторами мы будем совместно решать эту задачу. Нам важно создать архитектурную концепцию каждого кампуса так, чтобы это органично вписалось в городскую среду. Помимо этого, необходимо учитывать инновационный потенциал и особенности территорий и обеспечить качественный рост экономики страны за счет синергии научных центров и высшей школы», — подчеркнул вице-премьер.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что современный университетский кампус должен стимулировать вуз на его дальнейшее стратегическое развитие.
«Университетский кампус — это не просто архитектурный проект, это важная часть программы развития университетов. При этом необходимо принять во внимание особенности модели университета в каждом конкретном регионе. Кампусы должны включать три составляющие: образование, науку и инновации, при этом обеспечивать комфортное проживание студентов и содействовать их активному образу жизни», — прокомментировал Валерий Фальков.
По заявлению Министра, студенческий кампус должен быть связан с городом, органически вписан в его среду. «Кампус может стать точкой притяжения. Там должно быть комфортно каждому жителю региона, но прежде всего, конечно, студенту», — отметил глава ведомства.
По итогам стратегической сессии участники предложили ряд критериев и подходов к созданию в России современных университетских кампусов. Среди них межвузовский характер, связь со стратегиями развития субъектов РФ и вузов, наличие нескольких университетов в городах реализации проекта, готовность региона финансово обеспечить кампус инженерными сетями и транспортной инфраструктурой и многое другое.
Как заключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, до 15 июня необходимо закрепить критерии отбора кампусов и до середины августа определить не менее пяти территорий, где идея создания современных университетских кампусов получит дальнейшее развитие. По его словам, не более 60% средств на создание и развитие университетских кампусов будет выделено из федерального бюджета. Создание сети современных университетских кампусов будет активно поддерживаться Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
В работе сессии приняли участие председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, главы российских регионов: Нижегородской области Глеб Никитин, Свердловской области Евгений Куйвашев, Томской области Сергей Жвачкин, Пермского края Дмитрий Манохин, Орловской области Андрей Клычков, Калининградской области Антон Алиханов. Они поделились региональным опытом создания университетских кампусов.
Стратсессия проводилась Минобрнауки России совместно с госкорпорацией развития ВЭБ.РФ и Бизнес-школой «Сколково».
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области