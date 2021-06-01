Школьница умерла после конфликта с завучем: Стала известна причина ее смерти

В Алтайском крае школьница умерла после беседы с завучем. Как рассказали подписчики в одном из сообществе города Рубцовска, в день трагедии девочка вместе с родителями посетила кабинет завуча. Последняя отругала школьницу за ролик, который был выложен в Тик-Токе. Из кабинета и мать и дочь вышли в слезах. А уже вечером школьница сообщила своим подругам, что чувствует себя плохо. И в этот же вечер она умерла. Предполагалось, что девушка покончила жизнь самоубийством.
Но как потом заявили следователи Следственного комитета, смерть школьницы никак не связана с суицидом. Она погибла от асфиксии — попросту, подавилась едой и задохнулась. Как именно это произошло, сейчас выясняется. А поход в школу к завучу попросту совпал с днем трагедии.
Отметим, что на днях в город приедут детский омбудсмен и представители краевого министерства образования, чтобы «разобраться в ситуации».