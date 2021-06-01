В Бердск привезли "Чумаковскую" вакцину против коронавируса "КовиВак" из Москвы. Чем она уникальна, рассказала главврач Алла Дробинская
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В Бердск привезли "Чумаковскую" вакцину против коронавируса "КовиВак" из Москвы. Чем она уникальна, рассказала главврач Алла Дробинская

4:36:496/1/2021,Маргарита МартыноваФото: Правительство НСО
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Алла Дробинская выразила надежду, что бердчане примут решение о вакцинации, поскольку коронавирусная инфекция далеко не закончилась, каждый день регистрируются новые случаи заболевания. Рассказываем обо всех пунктах вакцинации.

Вакцину уже ставят в регионе
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Мобильная бригада по вакцинации против коронавируса открылась у ТЦ "Астор" Бердска: Часы приема назвала главврач ЦГБ Алла ДробинскаяГлавврач ЦГБ Алла Дробинская раскрыла секрет о привитых от коронавируса в БердскеЕщё 137 новости

О продолжающейся вакцинации против коронавируса и о трех вакцинах, которыми можно привиться на данный момент в нашем городе, сегодня, 1 июня, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.
- Всего вакцинацию прошло 9659 человек на сегодняшний день. Это люди, которые внесены в единый федеральный регистр. Вакциной «Спутник» привито 8948 человек и вакциной «ЭпиВакКорона» привито соответственно 711 жителей города. На сегодняшний день мы ещё получили и третью вакцину, то есть у нас есть «КовиВак» - вакцина, разработанная в центре Чумакова. Главное отличие вакцины «КовиВак» в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител. Это «классическая» вакцина. В ее основе цельный «убитый» вирус, как и у вакцин от гриппа Рекомендована эта вакцина для возраста от 18 до 60 лет. Работать мы будем с этой вакциной по адресу Пушкина, 172, - рассказала Алла Дробинская.

Алла Николаевна рассказала, что в Бердске работает четыре пункта вакцинации:
1. На улице Пушкина, дом 172. На первом этаже в филиале взрослой поликлиники №1
2. На улице Боровая, дом 109, это взрослая поликлиника №2
3. На улице Островского дом 53, взрослая поликлиника №1
4. В Новом поселке , здесь вакцинируем жителей Нового поселка и села Морозово.
Все пункты вакцинации работают в рабочие дни с 8 до 20 часов, в выходные дни работают с 9 до 15часов. В воскресенье работает пункт вакцинации на Пушкина, 172 с 9 до 15 часов.

Также работает один мобильный пункт на площади возле торгового центра «Астор» с 15 до 19 часов ежедневно. Жители Бердска при наличии паспорта, страхового полиса и СНИЛС могут здесь себе поставить прививку двумя вакцинами — «Спутник» и «ЭпиВакКорона».

- Вакцину центра Чумакова ждали многие жители города, поэтому мы ее зарегистрировали и готовы к вакцинации. На листе ожидания людей нет, можно практически в день обращения поставить себе прививку или, если вам удобно, записаться через Госуслуги в течение недели. Есть открытые даты и время, когда можно записаться. Скажу о противопоказаниях, это наличие ОРВИ, обострение хронических неинфекционных заболеваний, беременность и возраст до 18 лет. Новая вакцина «КовиВак» также двухкомпонентная и ставится с интервалом 14 дней. Через Госуслуги можно получить сертификат о прохождении вакцинации, предназначенный для отпуска, поездок на территории России, - объяснила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.

Алла Николаевна выразила надежду, что жители Бердска примут решение о вакцинации, поскольку коронавирусеая инфекция далеко не закончилась, каждый день регистрируются новые случаи заболевания.

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