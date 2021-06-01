В России приняли закон о бесплатном проведении газа к участкам частных домов

Сегодня, 1 июня, Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении изменения в закон о газоснабжении. Теперь газ до границ жилых участков будут проводить без привлечения денег граждан.
- Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства, — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. На территории земельного участка подключение газа к дому жители будут оплачивать самостоятельно.
Также по закону в России будет единый оператор газификации. Им, естественно, станет Газпром. Потому как именно это компания собственник всей системы газоснабжения.