В России приняли закон о бесплатном проведении газа к участкам частных домов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В России приняли закон о бесплатном проведении газа к участкам частных домов

4:24:226/1/2021Фото: pixabay
0

Теперь жителям придется платить только за подключение газа на самом земельном участке.

Газ до земельных участков будут проводить бесплатно

Сегодня, 1 июня, Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении изменения в закон о газоснабжении. Теперь газ до границ жилых участков будут проводить без привлечения денег граждан.

- Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства, — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. На территории земельного участка подключение газа к дому жители будут оплачивать самостоятельно.

Также по закону в России будет единый оператор газификации. Им, естественно, станет Газпром. Потому как именно это компания собственник всей системы газоснабжения.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
газоснабжениепроведение газапровести газ на участок
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Затронет ли вас новый закон?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на 1-15 июня 2021 года
    4:20:38 6/1/2021
    Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на 1-15 июня 2021 года
    Семейная пара насмерть забила опекаемого ребенка. Обстоятельства трагедии
    4:16:40 6/1/2021
    Семейная пара насмерть забила опекаемого ребенка. Обстоятельства трагедии
    Андрей Травников в Сколково представил пилотный проект по созданию нового кампуса НГУ
    4:07:05 6/1/2021
    Андрей Травников в Сколково представил пилотный проект по созданию нового кампуса НГУ
    В Новосибирске граждане Азербайджана провели митинг в память о застреленном 19-летнем Векиле Абдуллаеве
    3:53:07 6/1/2021
    В Новосибирске граждане Азербайджана провели митинг в память о застреленном 19-летнем Векиле Абдуллаеве
    БердскПо суду требует с бизнесмена Голубева зарплату в 500 000 рублей экс-сотрудница "Кристалла" Бердска. На нее завели уголовное дело
    3:46:57 6/1/2021
    По суду требует с бизнесмена Голубева зарплату в 500 000 рублей экс-сотрудница "Кристалла" Бердска. На нее завели уголовное дело
    БердскТрупный холодильник заморозил 42 мертвеца в морге СМЭ Бердска в мае 2021: Новое заявление сделала власть Новосибирской области
    3:36:31 6/1/2021
    Трупный холодильник заморозил 42 мертвеца в морге СМЭ Бердска в мае 2021: Новое заявление сделала власть Новосибирской области
    Благоприятные дни для посадочных работ на огороде с 1 по 15 июня 2021: и плохие дни для урожая
    3:20:56 6/1/2021
    Благоприятные дни для посадочных работ на огороде с 1 по 15 июня 2021: и плохие дни для урожая
    В День защиты детей в Кольцово открылся новый детский сад с уникальной образовательной программой
    3:19:02 6/1/2021
    В День защиты детей в Кольцово открылся новый детский сад с уникальной образовательной программой
    Россия начала восстанавливать военные объекты в Арктике
    3:17:43 6/1/2021
    Россия начала восстанавливать военные объекты в Арктике
    БердскМобильная бригада по вакцинации против коронавируса открылась у ТЦ "Астор" Бердска: Часы приема назвала главврач ЦГБ Алла Дробинская
    3:13:26 6/1/2021
    Мобильная бригада по вакцинации против коронавируса открылась у ТЦ "Астор" Бердска: Часы приема назвала главврач ЦГБ Алла Дробинская