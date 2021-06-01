Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю в июне 2021 года

Прежде чем приступить к посадке рассады в грунт или в теплицу, стоит убедиться окружающем температурном режиме. Даже если воздух прогревается солнцем до нужных +20, то почва может еще быть холодной. На глубине 15 сантиметров температура земли должна равняться минимум +10 градусов.
Помидорная рассада высаживается в глубокие лунки, поэтому температура почвы очень важна. Как правило, в июне уже довольно благоприятные температурные режимы практически во всех регионах России.
К моменту пересадки рассады в открытый грунт или теплицу, рассада должна "прожить" у вас 60-70 дней. Она должна быть довольно крепкой и в идеале уже набрать первые соцветия. За 3-4 дня до высадки помидорную рассаду нужно совсем прекратить поливать. Сделать это нужно непосредственно перед процедурой, обильно полив ее корневую систему, чтобы меньше повредить корни.
Для того, чтобы урожай был сильным и хорошим, нужна крепкая и мощно развитая корневая система. Поэтому помидоры садятся в лунку глубоко - до самых нижних листьев.
Самые удачные дни для высадки помидорной рассады в июне - 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18 — 22.
Самые неблагоприятные дни - 9, 10, 11 июня.