Фургалу хотят продлить срок ареста до одного года

Следствие обратилось с ходатайством в Басманный суд Москвы. В нем просят продлить срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края до одного года. 3 июня состоится заседание по рассмотрению этого ходатайства.
Отметим, что до этого Фургалу был назначен срок ареста до 8 июня. А 9 июня будет ровно год с того момента, как его задержали.
Напомним, что бывшего губернатора Хабаровского края обвиняют в организации заказных убийств двух бизнесменов и покушении на убийство еще одного предпринимателя. Сразу после ареста Фургала в Хабаровском крае, так же как и по всей стране, начались митинги в его поддержку. Люди требовали немедленно его освободить.