Фургалу хотят продлить срок ареста до одного года
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Фургалу хотят продлить срок ареста до одного года

5:03:186/1/2021Фото: pixabay
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Следствие уже обратилось с соответствующим ходатайством в суд. Рассмотрение назначено на 3 июня.

Фургалу хотят продлить срок ареста

Следствие обратилось с ходатайством в Басманный суд Москвы. В нем просят продлить срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края до одного года. 3 июня состоится заседание по рассмотрению этого ходатайства.

Отметим, что до этого Фургалу был назначен срок ареста до 8 июня. А 9 июня будет ровно год с того момента, как его задержали.

Напомним, что бывшего губернатора Хабаровского края обвиняют в организации заказных убийств двух бизнесменов и покушении на убийство еще одного предпринимателя. Сразу после ареста Фургала в Хабаровском крае, так же как и по всей стране, начались митинги в его поддержку. Люди требовали немедленно его освободить.

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