В России новый скачок коронавируса: Выявлено 9500 случаев заражений за сутки на 1 июня

За последние сутки зафиксировано 9500 новых случаев заражения коронавирусом в России. С начала пандемии число заболевших составило 5 081 417 человек.
По-прежнему самое большое число положительных тестов показала Москва — 3669, вторая позиция у Санкт-Петербурга — 817, далее Подмосковье — 743. Самое низкое число заразившихся коронавирусной инфекцией в Еврейской АО — 2 случая и в Магаданской области — 3 заболевших.
372 летальных исхода было зафиксировано в стране за последние сутки, общее число умерших во время пандемии составило 121 873. Всего выздоровели после заражения коронавирусом 4 693 579 пациентов, в том числе за последние сутки — 8 994. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом информирует, что за весь период пандемии в России сделано более 138,5 миллионов тестов по всей стране.
Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск" в России проводится вакцинация от коронавируса с использованием трех отечественных препаратов. 1 июня вакцина, разработанная в Центре Чумакова "КовиВак" появилась в Москве.