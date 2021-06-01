В России новый скачок коронавируса: Выявлено 9500 случаев заражений за сутки на 1 июня
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В России новый скачок коронавируса: Выявлено 9500 случаев заражений за сутки на 1 июня

5:13:586/1/2021Фото: ИЗВЕСТИЯ Мордовии
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Число заражений коронавирусом в стране приближается к 5,1 млн человек.

В Москве зафиксировано 3 669 новых случаев заражения коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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За последние сутки зафиксировано 9500 новых случаев заражения коронавирусом в России. С начала пандемии число заболевших составило 5 081 417 человек.

По-прежнему самое большое число положительных тестов показала Москва — 3669, вторая позиция у Санкт-Петербурга — 817, далее Подмосковье — 743. Самое низкое число заразившихся коронавирусной инфекцией в Еврейской АО — 2 случая и в Магаданской области — 3 заболевших.

372 летальных исхода было зафиксировано в стране за последние сутки, общее число умерших во время пандемии составило 121 873. Всего выздоровели после заражения коронавирусом 4 693 579 пациентов, в том числе за последние сутки — 8 994. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом информирует, что за весь период пандемии в России сделано более 138,5 миллионов тестов по всей стране.

Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск" в России проводится вакцинация от коронавируса с использованием трех отечественных препаратов. 1 июня вакцина, разработанная в Центре Чумакова "КовиВак" появилась в Москве.

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