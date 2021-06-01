Редактор журнала Esquire Сергей Минаев стал советником главы "Газпром-медиа"

Накануне стало известно, что главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева назначили советником главы Газпром-медиа Александра Жаркова. Об этом рассказа сам Минаев в своем канале в телеграм.
Как он отметил, он будет советником по контенту и развитию диджитал-платформ ГПМХ.
- Круг полномочий предельно прост: советник - это тот, кто даёт советы, когда их просят, - написал Минаев.
Также он обратил внимание на то, что он не собирается покидать пост главного редактора журнала. Напомним, что свой пост он занимает уже пятый год.