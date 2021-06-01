Обыски проходят у экс-глав "Открытой России"* Ходорковского. Пивоварова подозревают
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Обыски проходят у экс-глав "Открытой России"* Ходорковского. Пивоварова подозревают

5:55:046/1/2021Фото: Wikimedia Commons
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Задержан Андрей Пивоваров — его сняли с самолета в аэропорту Пулково после прохождения таможенного контроля. его уже допрашивают. Стало известно об обысках у другого бывшего руководителя Александра Соловьева.

Обыски на дачах отца и сына Гудковых продолжаются в настоящее время

В субботу в Петербурге был задержан Андрей Пивоваров — бывший глава «Открытой России»*, его сняли с самолета в аэропорту Пулково после прохождения таможенного контроля. Сегодня стало известно об обысках у другого бывшего руководителя «Открытки»*-  Александра Соловьева.

Также из Telegram-канала бывшего депутата Дмитрия Гудкова, руководителя незарегистрированной "Партии перемен", стало известно о проведении обыска у него на даче.

«У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьева. Как и у моего начштаба Виталия Венидиктова. Формального повода не знаю. Реальный ясен», — написал Гудков.

Соловьев в 2017-2018 годах занимал пост руководителя «Открытой России»*, ранее он был помощником депутата у Дмитрия Гудкова. Политик и экс-депутат Геннадий Гудков, отец Дмитрия, также сообщил в Twitter о проходящих у него обысках, пишет РБК.
«К нам на дачу (принадлежит мне и жене) под Коломной вломился ОМОН. Якобы с обыском. Все телефоны отключены. Причина обыска неизвестна. В доме — сыновья с внуками и родственники», — пишет он.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", организация, созданная Михаилом Ходорковским, 27 мая 2021 года сообщила о самоликвидации.
Как позже стало известно, следователи допросили Пивоварова в качестве подозреваемого по уголовному делу об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной.

Дело возбуждено по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организацией, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной).

Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Пивоварова доставятв Краснодар, где ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ

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