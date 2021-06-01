Аудитор Счетной палаты Михаил Мень покинул свой пост
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Аудитор Счетной палаты Михаил Мень покинул свой пост

5:25:296/1/2021Фото: pixabay
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В ноябре прошлого года его обвиняли в хищении бюджетных средств.

Мень покинул свой пост после обвинений в хищении

Аудитор Счетной палаты подал в отставку по личным обстоятельствам. Соответствующее представление глава государства Владимир Путин направил в Совет Федерации. Вопрос об отставке Меня рассмотрят уже завтра, 2 июня. В Совете федерации предложили назначить на эту должность первого вице-президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталью Трунову.

Напомним, что вопрос об отставке Меня уже поднимался. Эксперты спрогнозировали это еще в апреле. Трунову уже называли возможным преемником.

Отметим, что в ноябре прошлого года генпрокурор обратился в Совет Федерации с просьбой разрешить арестовать Меня и привлечь его к уголовной ответственности. Его обвиняли в том, что в период руководства Ивановской областью, он создал преступную группу которая собиралась похитить деньги, выделенные для региона. Тогда ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов получило 700 млн руб., после чего эти деньги были похищены

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