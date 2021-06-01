"Он полз, а они уехали": Отказавшихся везти безногого инвалида маршруточников наказали и заставили оборудовать автобусы подъемниками в Новосибирске. Смотрите видео
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"Он полз, а они уехали": Отказавшихся везти безногого инвалида маршруточников наказали и заставили оборудовать автобусы подъемниками в Новосибирске. Смотрите видео

6:23:146/1/2021
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Сначала инвалид попытался зайти в маршрутку №17, но водитель уехал. Потом он дополз до маршрутки №72. Та не остановилась, хотя пассажиры просили об этом. В итоге он уехал на автобусе. Прокуратура провела проверку.

Безногий инвалид ползал по остановке, пытаясь уехать

Прокуратура проверила факт по сообщению СМИ о нарушении прав инвалида на площади Калинина в Новосибирске, рассказали 1 июня в облпрокуратуре.

В апреле 2021 года местные СМИ и соцсети распространили сведения о том, что на площади Калинина перевозчики (водители маршрутов №17 и 17) отказали в услуге мужчине-инвалиду.

В этой связи прокуроры Заельцовского района Новосибирска и Новосибирского района организовали проверку исполнения законодательства о пассажирских перевозках и соблюдения прав инвалидов.

Установлено, что осуществляющие на маршрутах №17 («станция метро «Заельцовская» - в/с «Ельцовка») и №72 («Биатлонный комплекс – ЖК «Лесное») перевозчики вопреки законодательству о социальной защите инвалидов не оборудовали используемые ими транспортные средства специальными подъемными устройствами для перевозки инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно.

"В этой связи районные прокуроры внесли руководителям транспортных предприятий представления об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов, а также возбудили в отношении ответственных за организацию системы транспортного облуживания населения должностных лиц 2 административных дела по ст. 11.24 КоАП РФ (организация транспортного обслуживания населения без создания условий доступности для инвалидов)", - говорится в сообщении надзорного органа.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инцидент произошел 25 апреля. Сначала инвалид попытался зайти в маршрутку №17, но водитель уехал. Потом он дополз до маршрутки №72. Та не остановилась, хотя пассажиры просили об этом. Происходящее сняли на видео.

Тогда мужчина без ног с трудом забрался в автобус №147 и все-таки уехал.

«Он полз к маршрутке, люди попросили водителя подождать, а он демонстративно уехал. Мужчина был совершенно трезвый», — рассказала очевидица.

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