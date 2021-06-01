Какую поддержку семьям с детьми пообещал Путин 1 июня 2021
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Какую поддержку семьям с детьми пообещал Путин 1 июня 2021

6:52:166/1/2021Фото: Кремлин.ру
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Президент также заявил, что поддержка включает в себя и строительство, обновление школ, детсадов, яслей в небольших городах и селах.

Путин поздравил многодетные семьи с наградой

Владимир Путин 1 июня встретился в онлайн-режиме с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Как выразился президент, многодетные семьи — основа будущего России и регионы должны расширять программы их поддержки, передает сайт Кремля.

«Рассчитываю, что и региональные, местные власти со своей стороны также будут расширять программы поддержки семей, и в первую очередь, конечно, больших, многодетных. Четко, оперативно реагировать на их проблемы и запросы», — сказал глава государства.

Президент также заявил, что с поддержкой семьи прямо связана работа по повышению качества и доступности образования. В частности, это включает в себя строительство, обновление школ, детсадов, яслей в небольших городах и селах.

Дословно

В. Путин: Вновь хочу повторить: поддержка семей с детьми и создание условий для достойного воспитания ребёнка, для самореализации молодых поколений, так было и так будет всегда, являются безусловным приоритетом нашей политики. Эти положения прямо закреплены и в обновлённой Конституции России. И на практике будут отражены, реализованы во всех наших национальных проектах и программах, будем постоянно наращивать здесь наши усилия, концентрировать дополнительные ресурсы.

Так, сейчас перед правительством, говорил об этом в послании, поставлена задача: сделать всю систему поддержки семьи максимально целостной, понятной и эффективной, последовательной. Работу нужно выстроить так, чтобы родители, семьи чётко знали, на какие льготы, выплаты имеют право, получали их без дополнительных формальностей и нервотрёпки, без хождения по всяким учреждениям и очередям. И чтобы люди были уверены: даже если семья по каким-то причинам окажется в трудном положении, государство обязательно окажется рядом, поможет, подставит плечо.

Рассчитываю, что и региональные, местные власти со своей стороны также будут расширять программы поддержки семей, в первую очередь, конечно, больших, многодетных. Чутко, оперативно реагировать на их проблемы и запросы.

И, конечно, с поддержкой семьи, детства прямо связана наша работа по повышению качества и доступности образования. В том числе строительство, обновление школ, детсадов, яслей в небольших городах и сельских населённых пунктах, формирование повсеместного, широкого пространства для развития ребёнка, его самореализации. Чтобы он сумел раскрыть свои способности, найти свой собственный путь в жизни, чтобы была возможность состояться для любого молодого человека и гражданина. Это принципиально важно для всех семей, для всех детей и родителей, для всех нас. Потому что, я хочу вновь повторить, речь идёт о будущем России.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Путин подписал закон о выплате одиноким родителям ежемесячно половину величины прожиточного минимума на детей в регионе - на каждого ребенка. Средняя по стране сумма составляет 5650 рублей. Кроме того, в августе на всех российских школьников выдадут единовременное пособие в размере 10 000 рублей.

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