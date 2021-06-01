Гороскоп на июнь 2021 года для каждого знака зодиака

Овен
Изменения, которые для вас приготовил первый летний месяц, подарят вам больше уверенности в себе и своих силах. Вы остро захотите самовыражаться. Настолько, что задумаетесь о смене места работы, жительства или о смене партнера. Вам хочется побед и вы их получите.
Телец
Нельзя в июне ориентироваться на ваши эмоции и чувства. Увеличено будет горе, но при этом пропорционально увеличится и счастье. Любые перемены нужно воспринять с готовностью. Не держите уходящее и настройте себя на расслабление.
Близнецы
Снимите розовые очки и рационально посмотрите на свою жизнь - все изменилось. Скоро начнутся интересные события - готовьтесь к ним. Постарайтесь никого не критиковать. Следите за финансовым положением - есть риск убытков.
Рак
Творческим Ракам предстоят затруднённые общения с коллегами и партнерами. Ничего не стоит доказывать, будьте спокойнее. Иногда уступить - это и есть победа.
Лев
Вы посвятите месяц спорам, а этого делать нельзя. Вам надо научиться идти на компромисс. На возражения отвечайте аргументированно, оставьте эмоции. Можно предлагать новые решения, главное, чтобы они были реализуемыми.
Дева
Вы привыкли быть человеком консервативным, но в июне вам захочется больше креатива. Борьба с самим собой непродуктивна - прислушивайтесь тогда к интуиции. Могут быть недружелюбно настроенные люди - будьте начеку. Планы будут меняться, но вам нужно встретить перемены достойно.
Весы
Откажитесь от любых серьезных планов на период затмения и несколько дней после него. Все будет развиваться не так, как бы вы хотели. Уже после 12 июня все пойдет на лад. Могут быть улучшения в личной жизни.
Скорпион
Вы задумаетесь о смене места работы. Рассмотрите удаленную работу или фриланс. Так вы сможете везде успевать. Самыми сложными периодами будут первые 10 дней и последние три дня месяца.
Стрелец
Чтобы мечта сбылась, нужно прикладывать больше усилий. Если вы готовы к крутым переменам - дерзайте. В первой декаде месяца могут быть денежные трудности. Конец месяца принесет вам в каких-то кругах известность.
Козерог
Вам предстоит поработать над своими прошлыми ошибками и страхами и провести анализ - как этого в будущем избежать. Главный сюрприз для вас - непредвиденные расходы. Если будут холодны с окружающими - у вас все покатится под горку.
Водолей
Вы сможете найти новый источник дохода. В середине месяца вы что-то будете исправлять или займетесь ремонтом. Не стоит делать капитальных вложений. К концу месяца передайте ваши дела кому-то и отдохните.
Рыбы
Вам нужно полностью внимание обратить на себя и никого не слушать. Судьба приготовила вам свои подарки - удача и счастье совсем близко. Постарайтесь ничего не упустить и будьте по настоящему счастливы - Вселенная вам улыбается.