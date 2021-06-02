"Когда идет ливень, тут просто кошмар": Крытую остановку требуют страдающие от палящего солнца дачники СНТ "Швейник" от мэра Бердска
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"Когда идет ливень, тут просто кошмар": Крытую остановку требуют страдающие от палящего солнца дачники СНТ "Швейник" от мэра Бердска

10:49:036/2/2021,Алина БуроваФото: Читателей "Курьер. Среда. Бердск"
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Как утверждают местные жители, единственного автобуса, двигающегося в их направлении, приходиться ждать на "метровом кусочке" земли по несколько часов. Бердчане изнывают от знойного солнца и проливного дождя.

Бердчане выражают недовольство и желают остановку

Жители Юго-Восточного требуют остановку от мэра Евгения Шестернина и вице-мэра Владимира Захарова в Бердске.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" одна из бердчанок Лариса (имя изменено - прим. ред), часто отдыхающая в Юго-Восточном, людям приходится по несколько часов стоять под палящим солнцем, проливным дождем или порывистым ветром в ожидании единственного по их словам автобуса №2.

- Я здесь иногда работаю на свежем воздухе, но люди тут просто бедствуют и это кошмар! Маршрутка №510 ходила до Юго-Восточного и той уже давно нет. Единственный автобус - "двойка". Ну можно было хотя бы сделать здесь остановку и продлить его? За нами есть и еще садовое общество "Бытовик" и несколько участков. В силах же хотя бы на одной стороне сделать остановку? Здесь метровый участок, а дальше сразу овраг. Когда идет ливень, то на месте ожидания автобуса кошмар! Все люди мокрые. От ветра сдувает. Ужасно в 21 веке не иметь остановки на социальном маршруте,- заявила жительница Бердска Лариса.

Другие жители Юго-Восточного микрорайона и члены садового товарищества "Швейник" настроены твердо. Они решили обратиться к мэру Бердска Евгению Шестернину и его заместителю Владимиру Захарову с просьбой о размещении остановки.

Письмо от СНТ "Швейник"

Более 30 лет назад создано фабрикой "Бердчанка" садовое общество "Швейник". Сейчас это более 250 участков, половина из которых живёт круглый год. Много детей, школьников. Сейчас это городская черта. Надеемся, что глава города Евгений Шестернин обратит внимание на наши проблемы. Несколько лет обещают сделать остановку" У озера" и продлить маршрут 510 маршрутки, которая давно не ходит вообще, хотя Владимир Захаров очень красиво сообщал на сайте администрации Бердска про транспорт в этом направлении. Единственный автобус №2 в 14 или 16 часов ходит только до Юго-Восточного, что очень неудобно молодым мамам и школьникам. А пока дети и взрослые стоят под палящим солнцем и дождем на метровом кусочке земли! Так можно упасть и в овраг, дожидаясь единственного автобуса и то, когда он едет на кладбище и обратно! Жители не утрачивают надежды, что наконец обратят внимание на само озеро, где даже есть рыба. Требуется лишь обустройство и чистка этого замечательного водоема. Говорят оно под Федеральной охраной. Также хотим заметить, что у нас нет сетевого смешанного магазина с доступными ценами, например "Ярче", "Магнит", "Мария-ра" или другого. Дети растут, а родители думают, как их отправить в школу, кружок. У всех же есть дети и внуки?

"Курьер. Среда. Бердск" не удалось на 2 июня связаться с заместителем Бердска Владимиром Захаровым.

Редакция будет ждать ответа на письменный запрос. О разъяснениях администрации по этому поводу будет сообщено дополнительно.

Овраг в Юго-Восточном

Озеро Паутовское

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