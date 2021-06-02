На 10 кг похудел и стал один в один: Как живет двойник Пола Уокера в Новосибирске и что думает о "Форсаже-9". Смотрите видео
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На 10 кг похудел и стал один в один: Как живет двойник Пола Уокера в Новосибирске и что думает о "Форсаже-9". Смотрите видео

3:33:116/2/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой/Из социальных сетей
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Впервые сходство с главным героем "фильма о гонках" начали замечать одноклассники в Искитиме. После это заметили и в армии. Влада Деморчука, ровно как и голливудского актера, привлекают автомобили. После работы в "Гараже 54", сибиряк точно решил, какая машина ему подходит.

Двойник Пола Уокера живет в Новосибирске


Новая часть фильма "Форсаж" вызвала волну негодования среди фанатов франшизы. Отсутствие главного героя в фильме о гонках - Брайана О’Коннора в связи с гибелью, игравшего его актера Пола Уокера и наличие большинства фантастических сцен в фильме, пришлись не по нраву киноманам. "Курьер. Среда. Бердск" пообщался с двойником главного героя, живущем в Новосибирске Владом Деморчуком и выяснил, действительно ли хорошие надежды на "Форсаж-9" были напрасными.

Назвали Полом Уокером еще в армии

Как выяснилось в процессе беседы, 27-летнему Владу Деморчуку неоднократно говорили о сходстве с Полом Уокером. Впервые об этом упомянули его одноклассники в школе Искитима. На тот момент Влад не придавал сильного значения их словам. Однако все изменилось, когда молодой человек пошел в армию.

- О сходстве с Полом мне говорили давно, еще в 2012 году. Даже в армии и то сказали. Я думал не заметят, потому что когда служил был лысый. Как сейчас вспомню: сидим с ребятами в столовой, ждем обеда и тут майор вокруг ходит. Я догадывался, что он мне что-нибудь скажет про "наряд" там или еще про какие-нибудь косяки. А он положил руку мне на плечо и говорит: "А вы знаете, что похожи на Пола Уокера?". Я про себя подумал, что даже и тут узнали, - поделился своими воспоминаниями с "Курьер. Среда. Бердск" Влад Деморчук.

В Новосибирск двойник голливудского актера приехал в 2013 году. На улицах столицы Сибири Влада начали узнавать после участия в съемках "Битвы за хайп" 2020 года. До блогерства Влад работал на цементном заводе в Искитиме. Со временем он понял, что не хочет всю свою жизнь провести на одном месте. Парень похудел на 10 килограмм за один месяц и полностью изменил свою жизнь. Побывал в Таиланде, на Мальдивах и это еще не предел для будущего.

- Тем летом после съемок люди конкретно ажиотаж поднимали. Конечно, внимание людей приятно. Сейчас уже не так узнают. В Новосибирске стеснительные люди, конечно. Бывает смотрят, смотрят, но не подходят и ничего не говорят,- заявил Влад.

Деморчук задумывался и о профессиональной карьере актера, но пока предложений такого рода к нему не поступали. Однако и сам Влад не сидит на месте. Он взаимодействует с блогерами и открыт ко всем. Самой яркой коллаборацией двойника Пола Уокера стали видеосъемки с русским Вин Дизелем.

- Мы с двойником Дизеля делали поначалу много интересного: снимали крутые видео, накладывали голоса, но потом людям стало надоедать это. Периодически с ним поддерживаю связь. Он живет во Владивостоке и с трудом получается туда съездить,- сказал Влад Деморчук.



 










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Публикация от Русский Пол Уокер (@vlad_o_conner)






Каким должен быть "Форсаж-10"

Парень наравне с остальными молодыми людьми является фанатом "фильма о гонках". Когда погиб актер двойником, которого он является, Влад взгрустнул, но потом свыкнулся. Сейчас у Деморчука есть примерное представление, как должен выглядеть очередной "Форсаж - 10".

- Самая лучшая часть франшизы я считаю - первая, вторая, третья. Пятую и шестую части тоже можно посмотреть. Только что вышедшую девятую часть я смотрел в кино. Я шел на сеанс и знал, что там будет фантастика. Даже не ждал, что там какие-то гонки будут. В кинотеатре все смеялись, как герои на машине в космос полетели. Их там еще какими-то магнитами прижало. Мне кажется, что съемочной группе надо уже с "Форсажем" "Фантастическую четверку" или мстители снимать, - иронично произнес Влад.

По мнению Деморчука, новый "Форсаж - 10" должен быть с гонками.

- Будущий форсаж должен быть и с новыми современными тюнингованными машинами. Про сюжет пока не знаю. Во многих американских фильмах сюжеты однотипные. Хотелось бы чего-то интересненького,- отметил новосибирец.

Первая тачка Влада

Влад и сам бы не прочь поучаствовать в гонках, но пока намерен обучиться профессиональному дрифту. Парень чинит свою первую машину "ВАЗ 2115" и задумывается над тем, как бы приобрести еще одну простенькую - "Жигули" или Тойота Марк - 2".

- Очень хочу научиться дрифтовать и вникнуть в это. Шаги в этом направлении буду делать. Пока чиню свою машину. В идеале хотелось бы себе какую-нибудь купе или "Скайлайн", как у Брайана О’Коннора в "Форсаже". Думаю, что со временем все будет,- признался Влад.

Семья в жизни Деморчука ровно, как и у героев "Форсажа" занимает далеко не последнее место в жизни.

- Живем вместе с девушкой, любим друг друга. Сейчас больше хочется в съемках поучаствовать, а потом уже можно и предложение делать,- изрек молодой человек.

Двойник Пола Уокера, проживающий в Новосибирске, решил обратиться ко всем жителям и фанатам франшизы "Форсаж".

- Чтобы мы вместе добились того, чтобы наконец-то вышел "Форсаж" нормальный, то есть с гонками, со звуком мотора, давайте будем писать кинопродюсерам, режиссерам и всем "форсажникам" об этом, - с улыбкой произнес Влад Деморчук.

Отметим, что мировые сборы "Форсажа 9" уже достигли 227 миллионов долларов. Фильму ещё предстоит выйти во многих странах, включая США. В России девятая часть уже собрала 870,3 миллиона рублей.

Интервью с двойником Вин Дизеля, живущего во Владивостоке читайте на сайте "Курьер. Среда. Бердск" уже скоро!

Сравнение голливудских актеров и их двойников


id="attachment_692129" align="aligncenter" width="942"] Двойник Пол Уокера любит машины и хочет научиться профессионально дрифтовать





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