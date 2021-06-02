На 10 кг похудел и стал один в один: Как живет двойник Пола Уокера в Новосибирске и что думает о "Форсаже-9". Смотрите видео

Новая часть фильма "Форсаж" вызвала волну негодования среди фанатов франшизы. Отсутствие главного героя в фильме о гонках - Брайана О’Коннора в связи с гибелью, игравшего его актера Пола Уокера и наличие большинства фантастических сцен в фильме, пришлись не по нраву киноманам. "Курьер. Среда. Бердск" пообщался с двойником главного героя, живущем в Новосибирске Владом Деморчуком и выяснил, действительно ли хорошие надежды на "Форсаж-9" были напрасными.
Назвали Полом Уокером еще в армии
Как выяснилось в процессе беседы, 27-летнему Владу Деморчуку неоднократно говорили о сходстве с Полом Уокером. Впервые об этом упомянули его одноклассники в школе Искитима. На тот момент Влад не придавал сильного значения их словам. Однако все изменилось, когда молодой человек пошел в армию.
- О сходстве с Полом мне говорили давно, еще в 2012 году. Даже в армии и то сказали. Я думал не заметят, потому что когда служил был лысый. Как сейчас вспомню: сидим с ребятами в столовой, ждем обеда и тут майор вокруг ходит. Я догадывался, что он мне что-нибудь скажет про "наряд" там или еще про какие-нибудь косяки. А он положил руку мне на плечо и говорит: "А вы знаете, что похожи на Пола Уокера?". Я про себя подумал, что даже и тут узнали, - поделился своими воспоминаниями с "Курьер. Среда. Бердск" Влад Деморчук.
В Новосибирск двойник голливудского актера приехал в 2013 году. На улицах столицы Сибири Влада начали узнавать после участия в съемках "Битвы за хайп" 2020 года. До блогерства Влад работал на цементном заводе в Искитиме. Со временем он понял, что не хочет всю свою жизнь провести на одном месте. Парень похудел на 10 килограмм за один месяц и полностью изменил свою жизнь. Побывал в Таиланде, на Мальдивах и это еще не предел для будущего.
- Тем летом после съемок люди конкретно ажиотаж поднимали. Конечно, внимание людей приятно. Сейчас уже не так узнают. В Новосибирске стеснительные люди, конечно. Бывает смотрят, смотрят, но не подходят и ничего не говорят,- заявил Влад.
Деморчук задумывался и о профессиональной карьере актера, но пока предложений такого рода к нему не поступали. Однако и сам Влад не сидит на месте. Он взаимодействует с блогерами и открыт ко всем. Самой яркой коллаборацией двойника Пола Уокера стали видеосъемки с русским Вин Дизелем.
- Мы с двойником Дизеля делали поначалу много интересного: снимали крутые видео, накладывали голоса, но потом людям стало надоедать это. Периодически с ним поддерживаю связь. Он живет во Владивостоке и с трудом получается туда съездить,- сказал Влад Деморчук.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Каким должен быть "Форсаж-10"
Парень наравне с остальными молодыми людьми является фанатом "фильма о гонках". Когда погиб актер двойником, которого он является, Влад взгрустнул, но потом свыкнулся. Сейчас у Деморчука есть примерное представление, как должен выглядеть очередной "Форсаж - 10".
- Самая лучшая часть франшизы я считаю - первая, вторая, третья. Пятую и шестую части тоже можно посмотреть. Только что вышедшую девятую часть я смотрел в кино. Я шел на сеанс и знал, что там будет фантастика. Даже не ждал, что там какие-то гонки будут. В кинотеатре все смеялись, как герои на машине в космос полетели. Их там еще какими-то магнитами прижало. Мне кажется, что съемочной группе надо уже с "Форсажем" "Фантастическую четверку" или мстители снимать, - иронично произнес Влад.
По мнению Деморчука, новый "Форсаж - 10" должен быть с гонками.
- Будущий форсаж должен быть и с новыми современными тюнингованными машинами. Про сюжет пока не знаю. Во многих американских фильмах сюжеты однотипные. Хотелось бы чего-то интересненького,- отметил новосибирец.
Первая тачка Влада
Влад и сам бы не прочь поучаствовать в гонках, но пока намерен обучиться профессиональному дрифту. Парень чинит свою первую машину "ВАЗ 2115" и задумывается над тем, как бы приобрести еще одну простенькую - "Жигули" или Тойота Марк - 2".
- Очень хочу научиться дрифтовать и вникнуть в это. Шаги в этом направлении буду делать. Пока чиню свою машину. В идеале хотелось бы себе какую-нибудь купе или "Скайлайн", как у Брайана О’Коннора в "Форсаже". Думаю, что со временем все будет,- признался Влад.
Семья в жизни Деморчука ровно, как и у героев "Форсажа" занимает далеко не последнее место в жизни.
- Живем вместе с девушкой, любим друг друга. Сейчас больше хочется в съемках поучаствовать, а потом уже можно и предложение делать,- изрек молодой человек.
Двойник Пола Уокера, проживающий в Новосибирске, решил обратиться ко всем жителям и фанатам франшизы "Форсаж".
- Чтобы мы вместе добились того, чтобы наконец-то вышел "Форсаж" нормальный, то есть с гонками, со звуком мотора, давайте будем писать кинопродюсерам, режиссерам и всем "форсажникам" об этом, - с улыбкой произнес Влад Деморчук.
Отметим, что мировые сборы "Форсажа 9" уже достигли 227 миллионов долларов. Фильму ещё предстоит выйти во многих странах, включая США. В России девятая часть уже собрала 870,3 миллиона рублей.
Интервью с двойником Вин Дизеля, живущего во Владивостоке читайте на сайте "Курьер. Среда. Бердск" уже скоро!
id="attachment_692129" align="aligncenter" width="942"] Двойник Пол Уокера любит машины и хочет научиться профессионально дрифтовать