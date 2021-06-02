Сочные открытки с Днём здорового питания 2 июня и поздравления

Сегодня с днем питания правильного и здорового,
Поздравления от сердца отправляю я тебе,
Позабудь про кафешки, рестораны и столовые,
И про бургеры, шаурму и пирожки на обед.
Сегодня фаст фуду твердое НЕТ свое скажи,
И жирную пищу бесполезную всегда обходи стороной,
И питайся исключительно и ежедневно,
Только правильной, полезной, несущей здоровье, едой!
От неправильной пищи необходимо всем отказаться,
И не только в один праздничный день в году,
Нужно ежедневно правильно, сбалансированно питаться,
И перестать жевать бутерброды и пирожки на ходу.
Научитесь готовить здорово и очень вкусно,
И будет тогда питание ваше регулярным,
И при этом выглядеть всегда вы будете,
Молодо, подтянуто, да что там – просто шикарно.
Сегодня день здорового и правильного питания,
Оно для каждого из нас ежедневно полезно,
На самом деле такое питание вкусное,
Разнообразное и очень-очень интересное!
И вместе с тем тело больше не будет болеть,
И может даже улучшится слух и зрение,
Переходите на правильное сбалансированное питание,
И будете жить всегда в хорошем настроении.
Не только в праздник правильного питания,
Начинайте с каши свое утро раннее,
Не только в этот день грызите вы морковь,
И тогда будет чистой и здоровой ваша кровь.
А если будете есть овощи, орехи и чеснок,
То, вообще, здоровьем запасетесь впрок,
Пусть всегда полна коробочка будет здоровья,
А сердце красится вдохновением и любовью!
Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru