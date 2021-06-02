2 июня - День любви к своему стоматологу: открытки и поздравления

В День стоматолога желаю
Большой зарплаты, повышений!
К тебе я редко прибегаю —
Пусть будет то без изменений!
А коль придется обратиться,
Ты полечи без бормашины,
Ее ведь всяк почти боится —
Все дети, леди и мужчины!
Кристально белая улыбка. Сверкающая. Ослепительно привлекательная. С такой улыбкой можно выйти только из кабинета стоматолога. Поздравляем вас, врачи наши бесценные, с вашим профессиональным праздником — Днем стоматолога. Счастья вам и удачи в этом нелегком деле — лечении зубов.
Поздравляем с профессиональным праздником – Днём стоматолога. Желаем вам и всем вашим близким — благополучия, каждодневных радостей, огромного счастья. Чтобы удача вела вас за руку. И, конечно, чтобы на работе всё было супер! Чтобы пациенты чаще говорили вам «спасибо». Спасибо за ваш высокий уровень профессионализма и квалификации, спасибо, что дарите нам красивые и счастливые улыбки.
Желаю всем заслуженным дантистам в День стоматолога громких побед над кариесом, успешной борьбы с налетом, самоотверженной защиты десен и щедрых вознаграждений за подвиги. Да здравствуют бормашины, импланты и брекеты!
Поздравляю со знаменательным Днём стоматолога! В этот день от всего сердца желаю успехов в вашей деятельности, признания неординарных способностей. Чтобы пациенты заходили в ваш кабинет с небольшим страхом, а выходили радостные, с белоснежной очаровательной улыбкой.
Источник: fresh-cards.ru, pozdravim.net