2 июня - День любви к своему стоматологу: открытки и поздравления
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2 июня - День любви к своему стоматологу: открытки и поздравления

6:06:406/2/2021Фото: fresh-cards.ru
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Этот праздник посвящен стоматологам в благодарность за всю ту работу, которую они делают, чтобы заставить своих пациентов улыбаться.

День любви к своему стоматологу

В День стоматолога желаю
Большой зарплаты, повышений!
К тебе я редко прибегаю —
Пусть будет то без изменений!
А коль придется обратиться,
Ты полечи без бормашины,
Ее ведь всяк почти боится —
Все дети, леди и мужчины!

День любви к своему стоматологу

Кристально белая улыбка. Сверкающая. Ослепительно привлекательная. С такой улыбкой можно выйти только из кабинета стоматолога. Поздравляем вас, врачи наши бесценные, с вашим профессиональным праздником — Днем стоматолога. Счастья вам и удачи в этом нелегком деле — лечении зубов.

День любви к своему стоматологу

Поздравляем с профессиональным праздником – Днём стоматолога. Желаем вам и всем вашим близким — благополучия, каждодневных радостей, огромного счастья. Чтобы удача вела вас за руку. И, конечно, чтобы на работе всё было супер! Чтобы пациенты чаще говорили вам «спасибо». Спасибо за ваш высокий уровень профессионализма и квалификации, спасибо, что дарите нам красивые и счастливые улыбки.

День любви к своему стоматологу

Желаю всем заслуженным дантистам в День стоматолога громких побед над кариесом, успешной борьбы с налетом, самоотверженной защиты десен и щедрых вознаграждений за подвиги. Да здравствуют бормашины, импланты и брекеты!

День любви к своему стоматологу

Поздравляю со знаменательным Днём стоматолога! В этот день от всего сердца желаю успехов в вашей деятельности, признания неординарных способностей. Чтобы пациенты заходили в ваш кабинет с небольшим страхом, а выходили радостные, с белоснежной очаровательной улыбкой.

Источник: fresh-cards.ru, pozdravim.net

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