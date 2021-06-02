Точный прогноз погоды на Фалалеев день 2 июня 2021 в Бердске: О чем говорит дождь в этот день
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Точный прогноз погоды на Фалалеев день 2 июня 2021 в Бердске: О чем говорит дождь в этот день

6:30:486/2/2021Фото: pixabay
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Если к этому дню на елях уже много шишек – это к хорошему урожаю огурцов.

Погода радует бердчан
Погода радует бердчан

Какой будет погода сегодня, 2 июня в Бердске, стало известно. Как сообщают синоптики, уже утром воздух прогреется до 19 градусов тепла. Днем станет еще жарче - плюс 27. К слову сказать, температура воздуха вечером составит все +28. При этом над городом не зависнет ни одно облачко. Максимальный порывы ветра составят 5 метров в секунду.


Народные приметы на 2 июня

Приметы этого дня говорили о том, будет ли хороший урожай огурцов. В народном календаре этот день называют Фалалей-огуречник, Фалалей-грядочник, Фалалеев день. При этом православная церковь 2 июня почитает мучеников Фалалея, Александра и Астерия, пострадавших за веру во Христа при правлении римского императора Нумериана (283-284).

Если к этому дню на елях уже много шишек – это к хорошему урожаю огурцов.
Лягушки активно квакают в этот день – будет много огурцов.
Если пчелы сердито жалят – это к дождю.
Если 2 июня пойдет дождь, то 3 декабря жди снега с крупой. Дождь в этот день также говорит о засушливом июне.
Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно.
Утки целый день плещутся в воде и ныряют – к дождю.
Важно помнить, что сон с 1 на 2 июня - вещий. Но рассказывать о своих снах никому нельзя, иначе не сбудутся.
Люди, которые появились на свет 2 июня, хорошие огородники. Им следует носить сердолик.

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