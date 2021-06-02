5 секретов преодоления сомнений и воплощения мечты в жизнь
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5 секретов преодоления сомнений и воплощения мечты в жизнь

2:19:256/2/2021,Хилари DeCesareФото: pixabay.com
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Даже если вы довольны своим нынешним местом в жизни, вы можете застрять в средней зоне. Вот когда все остается в силе.

5 секретов преодоления сомнений и воплощения мечты в жизнь

Готовы ли вы к перезапуску, чтобы начать жить своей мечтой?

Если вы чувствуете призыв к серьезным изменениям в жизни - будь то новый город, новая карьера или новые отношения - у вас может возникнуть соблазн спросить себя: «Что, если это не сработает? Что, если я проиграю? Что если я пожалею об этом? "

Самая большая причина, по которой люди избегают значительных изменений, заключается в том, что они поддаются своим сомнениям и страхам, пишет yourtango.com.

Автор бестселлеров и бывший крупный технический директор  Кара Голдин пережила  серьезный перезапуск, когда они с мужем основали бренд воды Hint.

Сегодня они управляют успешным брендом, пользующимся культом. У Кары есть несколько важных советов, как преодолеть ваши сомнения, чтобы вы тоже могли следовать своей мечте.

Вот 5 секретов, как преодолеть сомнения и начать воплощать свою мечту, по словам успешного предпринимателя.

1. Не застревай.

Даже если вы довольны своим нынешним местом в жизни, вы можете застрять в средней зоне. Вот когда все остается в силе.

Например, на работе вы можете ставить галочки, получать правильную похвалу, даже наставлять других, но у вас мало времени для собственного роста или жизненных целей.

Стремитесь к возможностям, которые позволят вам расширяться, учиться и расти. Если нет, попробуйте внести изменения.

2. Составьте хорошую компанию.

Когда вы решите перезапустить, убедитесь, что вы окружаете себя нужными людьми. В зависимости от вашего плана это может означать поддержку, такую ​​как инвестор или, возможно, партнер по подотчетности, который поможет вам придерживаться его.

Также не стоит недооценивать силу сетей. Когда вы вступаете на новый путь, может возникнуть кривая обучения для вашего текущего круга или тех, кого вы хотите достичь.

Расширение вашей сети может помочь вам быстрее достичь ваших целей.

3. Соедините точки.

Не упускайте возможности использовать свое прошлое в своих интересах. Жизнь действительно представляет собой серию соединений точек, включая использование прошлого опыта для создания нового.

Когда вы оглядываетесь на свое прошлое , вы можете увидеть закономерность, которая привела вас к текущему перезапуску. Даже тяжелые времена - а иногда, в частности, тяжелые времена - помогают сделать вас сильнее и выносливее.

И это именно то, кем вам нужно быть, чтобы следовать своей мечте.

4. Верьте в себя.

Совершенно необходимо, чтобы вы купили свою мечту, какой бы надуманной она ни была. Фактически, ваша вера в перезапуск может стать противоядием от сдерживающих вас сомнений.

 Скорее всего, будут голоса, которые будут сомневаться в вас. Примите решение полностью поверить в себя, заглушите шум и двигайтесь вперед.

5. Все равно попробуй.

Вернемся к тем первым вопросам, которые вы можете задать себе - «а что, если».

«Что, если не получится? Что, если я проиграю? Что, если я пожалею об этом?»

Что, если вы это сделаете? Вы всегда можете развернуться и перезапустить снова. И что бы ни случилось, в процессе вы узнаете больше о себе и окружающем мире.

Не позволяйте сомнениям удерживать вас от вашей мечты. Начните путь, который зовет вас сегодня!

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