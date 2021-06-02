Разница между тактикой и стратегией - и почему от этого зависит успех
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Разница между тактикой и стратегией - и почему от этого зависит успех

2:07:076/2/2021,Бхавна ДалалФото: pixabay.com
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Китайский стратег Сунь Цзы однажды сказал: «Стратегия без тактики - самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии - это шум перед поражением».

Чтобы добиться успеха, важно, чтобы стратегия и тактика работали рука об руку

Китайский стратег Сунь Цзы однажды сказал: «Стратегия без тактики - самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии - это шум перед поражением».

По моему опыту работы с менеджерами среднего и высшего звена, я заметил одно различие между людьми между этими уровнями - это их способность адаптироваться к тактике по сравнению со стратегией, пишет yourtango.com.

Что значит быть тактическим?

Тактика - это умение справляться с трудными ситуациями или справляться с ними для достижения определенной цели.

С другой стороны, стратегия определяется как всеобъемлющий долгосрочный план высокого уровня.

Тактика сосредоточена на задачах, конкретных небольших шагах, передовых методах, конкретных процедурах и ресурсах. Между тем стратегия привязана к цели, целям и видению.

Тактика против стратегии: в чем разница?

Думайте о тактике как о короткой поездке. Стратегия - это долгий путь, который проходит компания.

Таким образом, стратегия ориентирована на долгосрочную перспективу, в то время как тактика обычно направлена ​​на то, чтобы справиться с текущей ситуацией.

Напротив, стратегия рассчитана на будущее. Конечно, у вас всегда может быть краткосрочная стратегия в зависимости от ситуации.

Высшее руководство несет ответственность за определение стратегии организации в соответствии с ценностями, целями, культурой и окружающей средой.

Все остальные в организации в той или иной форме вносят свой вклад в реализацию этой стратегии.

Я заметил, что менее зрелые сотрудники часто увязли в тактических дискуссиях, в то время как руководители высшего звена, зацикливаясь на мелких деталях, быстро переключаются на стратегию.

Они осторожны только в том, чтобы погрузиться в столько тактик, сколько необходимо, и не потеряться в ней.

Как стать более стратегическим.

Согласно исследованию McKinsey 2012 года, следующие три совета рекомендуются для оттачивания навыков стратегического развития:

Поймите, что означает стратегия конкретно в вашей отрасли.
Станьте экспертом в выявлении потенциальных нарушителей.
Развивайте коммуникации, которые могут привести к прорывам.

Если вы столкнулись с трудностями при продвижении по службе, внимательно понаблюдайте за своим поведением.

Вы больше тактичны, чем стратегичны в своей работе? Если да, попробуйте расширить свой мыслительный процесс и понять, почему вы делаете то, что делаете.

 Фактически, если вы практикуете этот простой лидерский навык, замечая, когда вы тактичны, а когда вы стратегически, вы обнаружите, что ваша работа будет замечена окружающими вас людьми.

Можно натренировать себя видеть картину в целом . Отличный способ начать заниматься стратегией - сначала упорядочить свои мысли.

Перед важной встречей, проектом или мероприятием подумайте над тем, над чем вы работали. Какие ключевые выводы можно сделать из этой встречи и как они вписываются в общую цель?

И стратегия, и тактика сильно зависят друг от друга. Осведомленность о них - хорошее место для начала.

Чтобы добиться успеха, важно, чтобы стратегия и тактика работали рука об руку.

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успехстратегиятактика
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