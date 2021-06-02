Сильная магнитная буря 2 июня 2021 года: Какой геомагнитный удар ожидает метеопатов в утренние часы
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Сильная магнитная буря 2 июня 2021 года: Какой геомагнитный удар ожидает метеопатов в утренние часы

5:30:106/2/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Не рекомендуется выходить на участки, незащищенные от прямых лучей солнца, врачи советуют в этом случае надевать шляпу с широкими полями или брать с собой зонт.

солнце
Магнитная буря 2 июня 2021 года ожидается в первой половине дня
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Возбужденной будет магнитосфера Земли 2 июня 2021 года. Магнитная буря, которая бушевала всю вторую половину дня 1 июня продолжится и усилится с начала вторых суток лета. Начиная от ноля часов и до полудня 2 июня специалисты прогнозируют сильную магнитную бурю в магнитосфере нашей планеты. Так «аукнулись» жителям Земли две вспышки на поверхности Солнца, произошедшие в конце мая. До 3 часов утра сила колебаний электрических характеристик магнитного поля прогнозируется равной 5 баллам. К 9 часам утра мощь магнитной бури немного утихнет, «качка» оценивается в 4 балла. К полудню магнитная буря начнет стихать. Возмущение магнитного поля станет практически незаметным, без всплесков и неожиданных «качелей» магнитосфера Земли успокоится.

Сложным для людей с метеозависимостью будет первая половина дня. Если у вас низкое давление, не вставайте резко с кровати. Возможны сильные головокружения, даже обмороки и потеря сознания. Гипертоникам врачи рекомендуют контролировать давление в течение дня, принимать лекарства и освободить первую половину дня от сложных физических и умственных нагрузок. Самым полезным будет для метеопатов провести день на свежем воздухе, возможно на даче, на прогулке по лесу, в тени на берегу моря. Не рекомендуется выходить на участки, незащищенные от прямых лучей солнца, врачи советуют в этом случае надевать шляпу с широкими полями или брать с собой зонт.

Для того, чтобы магнитная буря прошла, что называется стороной, специалисты советуют:
- правильно организовать режим дня, спать ложиться до полуночи и спать не менее 8 часов;
- контролировать и нормализовать питание в пользу здоровой пищи;
- выполнять несложную гимнастику и дыхательные упражнения;
- в течение дня избегать длительного нахождения в общественном транспорте, в местах скопления людей, - - сократить до минимума время нахождения за рулем автомобиля;
- утром и вечером стараться проводить время на свежем воздухе, больше ходить пешком:
- не участвовать в скандалах, ссорах, не выяснять отношения, позитивно смотреть на мир.

Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Елена Олеговна, 48 лет:
- Очень плохо себя чувствую, болит сильно голова, утром просыпаюсь уже уставшей. Иногда болит сердце. Ноющая боль возникает в районе сердца, учащается пульс.
Иван Семенович, 73 года:
- С давлением проблемы, очень сложно, когда не помогают лекарства. Приходится вызывать врача часто. Болят суставы и голова.
Вера Петровна, 58 лет:
- Очень сильно нервничаю, сплю плохо. Снятся кошмары, в ужасе просыпаюсь вся в поту, долго не могу уснуть. Настроение портится без причины, все и всё не нравятся, потом проходит, «отпускает».

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