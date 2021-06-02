Китай подтвердил первый случай заболевания человека штаммом птичьего гриппа H10N3
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Китай подтвердил первый случай заболевания человека штаммом птичьего гриппа H10N3

3:00:186/2/2021Фото: pixabay.com
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Последняя эпидемия птичьего гриппа среди людей в Китае произошла в конце 2016–2017 годов с вирусом H7N9.

Китай подтвердил первый случай заболевания человека штаммом птичьего гриппа H10N3

Китай сообщил о первом в мире заражении человека штаммом птичьего гриппа H10N3 во вторник, но заявил, что риск его широкого распространения среди людей низок.

41-летний мужчина был госпитализирован с симптомами лихорадки в восточном городе Чжэньцзян 28 апреля, и месяц спустя у него был диагностирован H10N3, сообщила Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) в онлайн-заявлении, пишет  medicalxpress.com.

«Риск крупномасштабного распространения чрезвычайно низок», - заявили в NHC, добавив, что состояние этого человека стабильное, и его близкие люди не сообщали об «аномалиях».

Он описал H10N3 как низкопатогенный - с меньшей вероятностью вызывающий смерть или тяжелое заболевание - у птиц.

NHC заявил, что ранее в мире не регистрировалось случаев заражения людей H10N3.

Несколько штаммов птичьего гриппа были обнаружены среди животных в Китае, но массовые вспышки среди людей редки.

Последняя эпидемия птичьего гриппа среди людей в Китае произошла в конце 2016–2017 годов с вирусом H7N9.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, с 2013 года H7N9 заразил 1668 человек и унес жизни 616 человек.

После недавних вспышек птичьего гриппа в Африке и Евразии глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний на прошлой неделе призвал к более строгому надзору за птицеводческими фермами, рынками и дикими птицами.

COVID-19 был впервые обнаружен на рынке продуктов питания и животных в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года.

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вирусКитай.птичий гриппH10N3
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