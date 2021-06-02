Риск суицида выше у пожилых людей с диагнозом деменция, новое исследование

Согласно новому исследованию, проведенному исследователем Йельского отделения психиатрии, взрослые старше 65 лет, у которых была диагностирована болезнь Альцгеймера или другое слабоумие, более чем в два раза чаще умирают от самоубийства, чем пожилые люди, не страдающие деменцией.
Результаты, опубликованные в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association , показывают, что риск суицида был особенно повышен среди взрослых в возрасте 65-74 лет и в первые 90 дней после постановки диагноза деменции . Было обнаружено, что пациенты с диагнозом лобно-височная деменция также подвержены более высокому риску суицидальной смерти, пишет medicalxpress.com.
«В условиях быстро растущего гериатрического населения и продолжающегося увеличения количества самоубийств среди пожилых людей это исследование проливает свет на упущенный аспект ухода за пожилыми людьми с деменцией», - сказал Тимоти Шмутте, психиатр, доцент кафедры психиатрии Йельской школы медицины. Медицина и ведущий автор статьи. «Надеюсь, это исследование повысит осведомленность и будет способствовать раннему выявлению пожилых людей, которые подвержены риску суицидальных мыслей и действий».
Шмутте и исследователи из Колумбийского университета, Мичиганского университета, Университета Пенсильвании и системы здравоохранения штата Анн-Арбор в Мичигане изучили записи 2,66 миллиона пожилых людей.
Они обнаружили, что количество самоубийств в течение первого года после недавно диагностированной деменции было на 53 процента выше, чем ожидалось, по сравнению с населением в целом. Согласно исследованию, риск был намного выше в течение первых трех месяцев после постановки диагноза.
Авторы говорят, что исследование подтверждает необходимость более тщательной оценки потребностей пациентов и лиц, осуществляющих уход, и направлений для получения услуг и поддержки. По их словам, необходимо активно лечить уже существующее у пациента психическое расстройство.
"В дополнение к скринингу на суицидальный риск и дополнительной поддержке во время постановки диагноза деменции - особенно пожилым мужчинам и пожилым людям, страдающим хронической болью и психическим здоровьем или расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ - вывод этого исследования является смертельным, означает ограничение и безопасность. консультирование пациентов и лиц, осуществляющих уход, может быть целесообразным, в частности, безопасное хранение или изъятие огнестрельного оружия и некоторых лекарств », - сказал Шмутте.