Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 июня 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 июня 2021 в России и мире

7:40:056/2/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 2 июня 2021 года.

открытка
Международный день бега отмечается 2 июня

• Международный день блудниц (International Whores Day)
• Праздник падающих шкафов
• День здорового питания (День отказа от излишеств в еде)
• Всемирный день бега (Global Running Day)
• День запуска бумажных змеев и самолётиков
• Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения (World Eating Disorders Day)
• День памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия
• День спутникового мониторинга и навигации
• День любви к своему стоматологу (I Love My Dentist Day) - США
• День собак (Dia Nacional del Perro) - Аргентина
• День мороженого «Rocky Road» (National Rocky Road Day) - США
• Праздник ананаса - Таиланд
• День курицы-гриль (National Rotisserie Chicken Day) - США
• День «Уходите из офиса пораньше» (National Leave the Office Early Day) - США
• День портных (National Tailors Day) - США
• День пожарных-добровольцев (Dia Nacional del Bombero Voluntario) - Аргентина
• День работников гражданской авиации - Азербайджан
• День железнодорожника - Словения
• День лесного хозяйства - Бутан
• День гражданства американских индейцев (American Indian Citizenship Day) - США
• День ветеранов, День наград (Decoration Day) - Канада
• День республики (Festa della Repubblica Italiana) - Италия
• День «Бабба» (National Bubba Day) - США
• День провинции Исабель (Isabel Province Day) - Соломоновы Острова
• День памяти Христо Ботева - Болгария
• День крика «Фадж» на кобр в Северной Америке (Yell «Fudge» at the Cobras in North America Day) - США
• День коронации четвёртого Друк Гьялпо (Coronation Day of Fourth Druk Gyalpo) - Бутан
• Именины у Александра, Алексея, Тимофея, Ивана, Никиты, Фалалея, Осипа, Владимира
• Тимофей Грядочник (Фалалей Огуречник)

Важные события

1857 в США запатентована стежковая швейная машинка.
1864 в Москве открыт первый в России зоологический сад.
1955 СССР и Югославия восстановили дипломатические отношения, разорванные в 1948 году.
1958 Москва впервые соединилась регулярным авиарейсом с западной столицей (Брюсселем).
1968 рукопись романа «Архипелаг ГУЛАГ» была переправлена Александром Солженицыным за границы СССР.
1996 губернатором Санкт-Петербурга избран Владимир Яковлев.
1892 в Киеве открылась первая линия электрического трамвая в Российской империи.
1955 основан космодром Байконур.
1962 "Новочеркасский расстрел" - в городе Новочеркасске Ростовской области власти применили оружие для подавления митингующих рабочих, погибло 26 человек.
2009 Nissan Motor открыла новый завод в посёлке Парголово (Выборгский район), расположенном в 25 км от центра Санкт-Петербурга.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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