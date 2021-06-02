Какой сегодня церковный праздник 2 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 2 июняМучеников Фалалея, Александра и Астерия
Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца
Благоверного князя Довмонта (во Святом Крещении Тимофея) Псковского
Народные праздники
Тимофей Грядочник
В этот день чтут память святого Тимофея, князя Псковского, в миру благоверного князя Нальшанского Довмонта (Доманта).
Этому святому принято молиться о хорошем урожае.
К этому сроку начинается активная работа в полях и огородах. Люди садят овощи и ухаживают за молодыми растениями.
Если в этот день идет сильный ливень, значит через 6 месяцев будет снегопад.
Приметы
- Если первые два дня июня идет дождь – весь месяц сухой.
- Кроты выбираются с нор – перед сильным дождем.
- Пришел Фалалей – досевай огурцы скорей.
- Если вечером большая роса – следующий день будет солнечным.
- Утки непрерывно плещутся и ныряют – к дождю.
Источник: my-calend