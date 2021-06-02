Какой сегодня церковный праздник 2 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 2 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:186/2/2021Фото: Flickr
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Если сегодня идет сильный ливень, значит через 6 месяцев будет снегопад.

церковь
Сегодня пост, можно рыбу

Православные праздники 2 июня

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Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца
Благоверного князя Довмонта (во Святом Крещении Тимофея) Псковского

Народные праздники


Тимофей Грядочник

В этот день чтут память святого Тимофея, князя Псковского, в миру благоверного князя Нальшанского Довмонта (Доманта).

Этому святому принято молиться о хорошем урожае.

К этому сроку начинается активная работа в полях и огородах. Люди садят овощи и ухаживают за молодыми растениями.

Если в этот день идет сильный ливень, значит через 6 месяцев будет снегопад.

Приметы


  • Если первые два дня июня идет дождь – весь месяц сухой.
  • Кроты выбираются с нор – перед сильным дождем.
  • Пришел Фалалей – досевай огурцы скорей.
  • Если вечером большая роса – следующий день будет солнечным.
  • Утки непрерывно плещутся и ныряют – к дождю.

Источник: my-calend

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