Можно ли работать в огороде 2 июня на Фалалея Грядочника и зачем прятать огурцы?

Основной традицией дня 2 июня, именуемого в народе Фалалей Огуречник или Фалалей Грядочник, была посадка огурцов. Но для их высадки требовались определенные условия.
Грядку ни в коем случае не располагали так, чтобы ее было видно с улицы, первой ее не делали. Часто женщины даже не выпалывали траву в том месте, где собирались сеять огурцы или высаживать рассаду. Грядку прятали от посторонних глаз и обязательно садили огурцы так, чтобы даже процесс высадки был никому не виден. В противном случае можно было получить горькие и невкусные огурцы.
С этой грядки первый огурец есть было нельзя. Самый первый огурчик закапывали в эту же грядку, чтобы она дала хороший урожай.
По этой грядке, когда она начинала давать урожай, судили о будущем. А именно, если огурцов на грядке было много, то в лесу можно было набрать в этом году много кедровых шишек.
Запреты
Ни в коем случае сегодня детей не оставляли одних без присмотра. Причем следить за ними нужно было самим, не доверяя их близким родственникам. Если куда-то выходили по делам, следовало и детей брать с собой. Детские вещи запрещалось сегодня отдавать из дома - с ними могла уйти энергетика ребенка.
Беременным женщинам строго запрещалось сегодня в руки брать нитки, веревки, шнурки, ленты и тому подобное. Поэтому рукоделие для них было под запретом.
Не допускали ссор между собой в этот день.
Запрещалось садить огурцы вместе с кем то - делать это нужно было одному человеку.
Приметы
Если сегодня квакают лягушки, урожай огурцов будет богатым.
Начали жалить пчелы или осы - скоро будет ненастье.
Если сегодня льет дождь, то ровно через полгода будет идти снег.