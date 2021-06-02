Можно ли работать в огороде 2 июня на Фалалея Грядочника и зачем прятать огурцы?
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Можно ли работать в огороде 2 июня на Фалалея Грядочника и зачем прятать огурцы?

11:20:236/2/2021Фото: pxhere
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Ни в коем случае сегодня детей не оставляли одних без присмотра. Причем следить за ними нужно было самим, не доверяя их близким родственникам.

огурцы
Обязательно сегодня садили огурцы

Основной традицией дня 2 июня, именуемого в народе Фалалей Огуречник или Фалалей Грядочник, была посадка огурцов. Но для их высадки требовались определенные условия.

Грядку ни в коем случае не располагали так, чтобы ее было видно с улицы, первой ее не делали. Часто женщины даже не выпалывали траву в том месте, где собирались сеять огурцы или высаживать рассаду. Грядку прятали от посторонних глаз и обязательно садили огурцы так, чтобы даже процесс высадки был никому не виден. В противном случае можно было получить горькие и невкусные огурцы.

С этой грядки первый огурец есть было нельзя. Самый первый огурчик закапывали в эту же грядку, чтобы она дала хороший урожай.

По этой грядке, когда она начинала давать урожай, судили о будущем. А именно, если огурцов на грядке было много, то в лесу можно было набрать в этом году много кедровых шишек.

Запреты

Ни в коем случае сегодня детей не оставляли одних без присмотра. Причем следить за ними нужно было самим, не доверяя их близким родственникам. Если куда-то выходили по делам, следовало и детей брать с собой. Детские вещи запрещалось сегодня отдавать из дома - с ними могла уйти энергетика ребенка.

Беременным женщинам строго запрещалось сегодня в руки брать нитки, веревки, шнурки, ленты и тому подобное. Поэтому рукоделие для них было под запретом.

Не допускали ссор между собой в этот день.

Запрещалось садить огурцы вместе с кем то - делать это нужно было одному человеку.

Приметы

Если сегодня квакают лягушки, урожай огурцов  будет богатым.

Начали жалить пчелы или осы - скоро будет ненастье.

Если сегодня льет дождь, то ровно через полгода будет идти снег.

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