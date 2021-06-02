Исполняющий танец смерти на на 78-летней Галине Сырмолотовой в парке Бердска поехал в суд: 2 июня 2021 начинается процесс по громкому убийству

13 сентября 2020 года 78-летняя Галина Сырмолотова была убита: ее тело нашли случайно на следующий день в лесу в поселке Мичуринском. Сейчас Алексей Панарин является обвиняемым в убийстве соседки-пенсионерки. Он проживал вместе с Галиной Сырмолотовой в одном подъезде, семьи общались. Как говорит обвиняемый, 13 сентября он вместе с убитой выпивал на даче, а адвокат обвиняемого заявила, что после Алексей Панарин помогал ей дойти до дома, а пенсионерка случайно споткнулась, упала в лог и сломала шею. Скорую при этом, как рассказывают следователи, Алексей Панарин не вызвал.
По версии следствия, смерть действительно наступила от перелома шейных позвонков, но не от случайного перелома, а в результате ссоры, в ходе которой Алексей Панарин нанес 78-летней женщине телесные повреждения. От побоев у убитой изуродовано лицо, вся спина в синяках. Лариса, подруга Галины Сырмолотовой, считает, что обвиняемый станцевал на теле жертвы «танец смерти».
18 сентября Алексея Панарина арестовали и предъявили обвинение по статье ст. 111 часть 4 УК РФ - умышленное причинение вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей. Сегодня, 2 июня в 16:00 состоится предварительное слушание по делу об убийстве Галины Сырмолотовой. Судьей по этому делу назначена Татьяна Васюхневич.
Несмотря на отсутствие судимости, судебные споры у обвиняемого были: в 2018 и в 2019 году: тяжба с ПАО «Сбербанк», по итогу которой банк взыскивал долги у Панарина и судебный спор с Алексеем Егоровым по поводу жилищных отношений. Иск Егорова к Алексею Панарину был удовлетворен.
Напомним, ранее Панарин просил снисхождения, рассказывая о своей больной маме. Как утверждает обвиняемый, его мать не может самостоятельно передвигаться и нуждается в постоянном уходе, а сестра живет отдельно.