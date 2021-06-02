Футбол 2021 года: какие события и чемпионаты следует ожидать футбольным фанатам в этом году и на что обратить внимание?

Поэтому на специализированном сайте: fanday.net, постоянно обновляются новости, и футбольные фанаты могут быть в курсе, когда будут происходить те или другие события. При этом нельзя забывать, что новости регулярно обновляются, поэтому правильнее и лучше их попросту время от времени мониторить.
На какие события следует рассчитывать футбольным фанатом и что же будет происходить в скором времени?
Список событий и чемпионатов на лето-осень 2021 года, которые невозможно пропустить фанатам футбола, достаточно внушительный:
- 11 июня стартует Чемпионат Европы по футболу. Часть игр пройдет в Санкт-Петербурге. Чемпионат продлится целый месяц и за титул чемпиона 2021 года будут бороться 24 команды, включая сборную России. В родных стенах наши футболисты наверняка захотят показать классный футбол. Результаты могут быть самыми неожиданными. А, возможность посетить игры подогревает истинных болельщиков футбола в стране и за рубежом.
- Летняя Олимпиада с 23 июля до 8 августа — еще более значимое спортивное событие, которое также коснется футбольных болельщиков всех стран. Это главное спортивное состязание, которое проходит один раз в пять лет. Олимпиада по футболу дает возможность выступить молодым игрокам возраста до 23 лет на взрослом турнире!
- Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в конце лета 2021 года (19-29 августа). В этом году игры пройдут в России, и поэтому событие вызывает огромный интерес со стороны фанатов футбола — ожидается большой ажиотаж. В домашних играх российская команда всегда показывает отличные результаты и переполненных трибунах болельщиков. Игроки из России будут бороться со сборными Португалии и Бразилии.
- 12 сентября - 3 октября еще один Чемпионат мира, только по мини-футболу. Эти игры также обещают быть интересными, потому что сборная России будет бороться за золото. Принимать команды будет Литва и у российской сборной есть все шансы показать лучшие результаты, ведь главная награда в этом виде спорта еще никогда не была так близка.