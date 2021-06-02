Футбол 2021 года: какие события и чемпионаты следует ожидать футбольным фанатам в этом году и на что обратить внимание?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Футбол 2021 года: какие события и чемпионаты следует ожидать футбольным фанатам в этом году и на что обратить внимание?

9:52:526/2/2021Фото: pixabay.com
0

На сегодняшний день чемпионаты, в том числе футбольные – это отличная возможность без проблем развлечься и провести весело досуг.

футбол 2021
Футбол 2021 года

Поэтому на специализированном сайте: fanday.net, постоянно обновляются новости, и футбольные фанаты могут быть в курсе, когда будут происходить те или другие события. При этом нельзя забывать, что новости регулярно обновляются, поэтому правильнее и лучше их попросту время от времени мониторить.

На какие события следует рассчитывать футбольным фанатом и что же будет происходить в скором времени?

Список событий и чемпионатов на лето-осень 2021 года, которые невозможно пропустить фанатам футбола, достаточно внушительный:


  1. 11 июня стартует Чемпионат Европы по футболу. Часть игр пройдет в Санкт-Петербурге. Чемпионат продлится целый месяц и за титул чемпиона 2021 года будут бороться 24 команды, включая сборную России. В родных стенах наши футболисты наверняка захотят показать классный футбол. Результаты могут быть самыми неожиданными. А, возможность посетить игры подогревает истинных болельщиков футбола в стране и за рубежом.
  2. Летняя Олимпиада с 23 июля до 8 августа — еще более значимое спортивное событие, которое также коснется футбольных болельщиков всех стран. Это главное спортивное состязание, которое проходит один раз в пять лет. Олимпиада по футболу дает возможность выступить молодым игрокам возраста до 23 лет на взрослом турнире!
  3. Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в конце лета 2021 года (19-29 августа). В этом году игры пройдут в России, и поэтому событие вызывает огромный интерес со стороны фанатов футбола — ожидается большой ажиотаж. В домашних играх российская команда всегда показывает отличные результаты и переполненных трибунах болельщиков. Игроки из России будут бороться со сборными Португалии и Бразилии.
  4. 12 сентября - 3 октября еще один Чемпионат мира, только по мини-футболу. Эти игры также обещают быть интересными, потому что сборная России будет бороться за золото. Принимать команды будет Литва и у российской сборной есть все шансы показать лучшие результаты, ведь главная награда в этом виде спорта еще никогда не была так близка.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
футбол 2021 года
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКоронавирус подозревают у 78 жителей Бердска. Статистика по COVID-19 за сутки на 2 июня 2021
    9:47:17 6/2/2021
    Коронавирус подозревают у 78 жителей Бердска. Статистика по COVID-19 за сутки на 2 июня 2021
    Картинки и поздравления с Днём портных на 2 июня 2021 года
    9:40:41 6/2/2021
    Картинки и поздравления с Днём портных на 2 июня 2021 года
    Отец расстелившего детей в гимназии №175 Казани Ильназа Галявиева пожаловался, что их семье не выделили никакой охраны
    9:37:57 6/2/2021
    Отец расстелившего детей в гимназии №175 Казани Ильназа Галявиева пожаловался, что их семье не выделили никакой охраны
    БердскВ Бердске разыскивает тонущего ребенка в Обском море у теплохода "Ремикс": Прохожие спасли мальчика после злой шутки "друзей"
    9:32:43 6/2/2021
    В Бердске разыскивает тонущего ребенка в Обском море у теплохода "Ремикс": Прохожие спасли мальчика после злой шутки "друзей"
    Календарь дачника на 2 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:44 6/2/2021
    Календарь дачника на 2 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Надгробными плитами с фотографиями умерших выложило крыльцо Ozon в Сыктывкаре
    9:02:34 6/2/2021
    Надгробными плитами с фотографиями умерших выложило крыльцо Ozon в Сыктывкаре
    Стало известно время начала четвертьфинала ЧМ-2021 по хоккею Россия-Канада 3 июня 2021
    8:57:47 6/2/2021
    Стало известно время начала четвертьфинала ЧМ-2021 по хоккею Россия-Канада 3 июня 2021
    Какой сегодня церковный праздник 2 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:18 6/2/2021
    Какой сегодня церковный праздник 2 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 июня 2021 в России и мире
    7:40:05 6/2/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 июня 2021 в России и мире
    БердскТочный прогноз погоды на Фалалеев день 2 июня 2021 в Бердске: О чем говорит дождь в этот день
    6:30:48 6/2/2021
    Точный прогноз погоды на Фалалеев день 2 июня 2021 в Бердске: О чем говорит дождь в этот день