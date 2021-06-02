Под палящим солнцем 1 июня высадили цветы на клумбах у перекрестка улиц Ленина и Первомайской в Бердске
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Под палящим солнцем 1 июня высадили цветы на клумбах у перекрестка улиц Ленина и Первомайской в Бердске

11:47:546/2/2021Фото: Анастасии Солодковой
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Садовники привезли с собой не только ящики с цветущей рассадой, но и с десяток канистр с водой. Засохшие цветы им придется заменять свежими растениями.

Петунью высадили на газоне в центре Бердска

В Бердске 1 июня одной цветущей клумбой стало больше. Рабочие высадили петунью на перекрестке улиц Ленина и Первомайской - с двух сторон дороги. Рабочие привезли с собой не только ящики с цветущей рассадой, но и несколько пластиковых канистр для полива. Сажать цветы им пришлось во вторник под палящим солнцем в 32-градусную жару.

Всего в Бердске 8 больших клумб, за которыми ухаживает город. Цветников на перекрестке, где работали 1 июня садовники, в списке нет. За все городские цветы и газоны отвечает Центр муниципальных услуг.

В 2021 году посадят более 16 тыс. цветов. Договор заключен с компанией «Бердскстройпроект» по итогам апрельского аукциона. Бердский бюджет заплатит за «цветущий город» 750 тыс. рублей, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Где высадят цветы
Общественные клумбы и цветники расположены в разных районах города. Две из них находятся возле бывшего поста ГИБДД. Одна «цветет» на первом кольце на въезде в Бердск на ул. Первомайской. Площадь газона здесь составляет 200 кв. метров. Другая — на втором кольце площадью травяного покрова 50 квадратов. Здесь установят 7 кашпо.

Третья клумба находится на следующем въезде в Бердск с трассы Р-256 — на перекрестке улиц Вокзальной и Горького (площадь газона 1050 кв. метров). Возле дома №2 на ул. Горького есть еще один участок, где каждый год высаживают цветы. Эта клумба гораздо меньше — 42 квадрата. Довольно большую клумбу разбивают на пересечение трех улиц — Вокзальной, Ленина и Спортивной. Площадь газона здесь составляет 2825 кв. метров.

Следующий цветник разобьют в парке Победы на 152 квадратных метрах (площадь газона — 280 кв. м). На перекрестке Красной Сибири и Павлова зацветет небольшая клумба — на 20 квадратах (площадь газона 100 м.). В Микрорайоне будет еще один цветник — на 200-метровом газоне на ул. Боровой. Здесь площадь клумбы составит 50 кв. метров.

Согласно аукционной документации подрядчику нужно будет разбить цветники по всему городу на площади 819 кв. метров на газонной территории в 4775 квадратов.

Садовники должна облагородить городские клумбы до 15 июля 2021 года. Всего предполагается высадить 16 025 цветков, в том числе: 4200 тагетесов, 10 200 штук петунии, 1000 шт сильвии, 500 кохии. Кроме того, посадят газонную траву, отремонтируют рокарии, подсыпят щебнем и поменяют ограничительный бордюр.

Подрядчик обязан содержать клумбы, пока цветы не укоренятся: поливать цветники, кашпо и газоны, по мере надобности рыхлить почву и убирать сорняки. В случае, если цветы не приживутся, на их месте нужно посадить новые. Кошение травы на газонах до высоты не более 6 см - тоже обязанность подрядчика.

На бердских клумбах за лето высадят около 20 тыс. цветов

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От редакции

Бердск можно назвать цветущим городом?

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